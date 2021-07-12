微解封非解封 宜蘭頭城帆布續掛：等疫情結束再來玩

國5出雪隧進入宜蘭第一個交流道是頭城交流道，距離雙北近，最近假日湧入不少遊客。日前有人在臉書發起繫掛「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」大帆布，嗆爆外地人，引發熱議；後來又改成語句較溫和的「乖，醫護人員很辛苦，請等疫情結束，再來玩喔」。面對明天微解封，發起人並不打算拿下來，要掛到真正解封為止。

全國確診病例數減少，近來周六日很多外地人湧入宜蘭採買旅遊，頭城鎮大溪漁港及外澳海邊爆增人潮，為了避免跨區移動造成防疫破口，上月24日有人在「頭城二三事」臉書粉專號召繫掛「你來幹嘛」大帆布行動，短短16分鐘內就募得費用，不少在地人認同；不過嗆外地人的作法也引起爭議，尤其看在喜愛來宜蘭的作家苦苓眼裡，他說看了心痛，宜蘭人逐客傷感情。

這大型帆布立於頭城鎮熱鬧的青雲路上，路旁不少業者是靠著觀光客帶進收入，為避免雜音，發起人經過討論，決定把帆布的文字改成，「乖，醫護人員很辛苦，請等疫情結束，再來玩喔~」，少了嗆味，語句也柔和許多。

中央流行疫情指揮中心宣布13日起「微解封」，但發起掛帆布的臉書版主不打算把帆布拿下來。版主表示，疫情才剛趨緩，就一堆人假日跑來宜蘭，國外很例子是防疫降級後再爆疫情，不可不慎，為了提醒大家減少跨區移動，這帆布會掛到解封後才會拿下來。縣政府對於地方人士的自發性行為，表示尊重。