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慶安宮捐贈護理行動車 基隆市醫：把媽祖救苦大願化為行動
基隆市慶安宮主委童永今天代表廟方，捐贈「社區行動護理車」、門診部「升降平台」及眼科「超音波白內障乳化儀」等醫療器材，給基隆市立醫院，協助市醫照護民眾。
市立醫院院長王慧珺代表收下並回贈感謝狀。她說，慶安宮秉持「基隆媽」救苦救難，庇佑眾生精神，在疫情嚴峻導致醫療量能緊張時期，持續護持關心市醫營運，將基隆媽慈悲救苦的大願化為行動。
基隆市立醫院表示，政府因應人口老化，建立普及、平價與優質社區長期照顧服務2.0點，市醫在2018年3月開辦「社區整合服務中心（A+B+C）」，提供需要長照的民眾、照顧者及家屬多項資源連結專業服務。
市醫說，慶安宮捐贈「行動服務車」，可讓同仁提供民眾更便利優質的服務。市醫社區整合服務A+B，到今年6月服務人數已累計2240人，共9031人次。
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