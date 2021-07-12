花蓮幼教人員打疫苗來回400公里 縣府決定分區接種

花蓮縣政府日前公告，將在17日為公私立幼兒園的959位幼教人員，在吉安國小接種疫苗。但南區鄉鎮有幼教老師陳情，為了打疫苗要開車花費2小時到100公里遠的地方，希望能比照台東分區施打。衛生局決定，中區由鳳林榮民醫院負責，南區則由玉里榮民醫院負責，為幼教老師接種。

教育部提供幼兒園、兒童課後照顧中心教職員工，公費接種莫德納疫苗，花蓮縣公私立幼兒園造冊施打疫苗的幼教人員共有959位，縣府9日宣布統一在7月17日，都集中到吉安鄉吉安國小，將分7個時段接種疫苗。

但有幼教人員反應，從富里鄉到吉安鄉車程約2小時，來回就要4小時、路程200公里，施打後若遇有不適的副作用，卻必須忍受近2小時的車程才能返家休息，「為何不能跟長輩一樣，安排在附近醫療院所、接種站施打」，認為路途太遙遠。

花蓮縣教師職業工會理事長陳源豐說，相較於和花蓮縣同樣是狹長地形的台東縣，台東縣府針對751位的公私立幼教人員，考慮到特殊地形，為避免幼教人員的長途奔波，採取「分區規畫，專案施打」方式，將台東區分成市區、南迴、山線、海線四區，責成醫院和鄉鎮衛生所協助施打，盼花蓮比照台東模式接種。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，幼兒園教職人員屬於第七類的專案，中央將疫苗送到門諾醫院，預定在吉安國小施打，由於花蓮地形狹長，教職員住在不同鄉鎮，原本考量若集中施打餘劑較少，要是分散接種很容易剩下餘劑，擔心疫苗會不夠。

朱說，經過溝通克服困難，決定在北區維持門諾醫院協助，將施打地點分成北區在吉安國小施打，中區是台北榮民總醫院鳳林分院，南區為台北榮民總醫院玉里分院，相信這樣分配能讓幼教人員更方便接種。