花蓮微解封 海上古道、月洞17日開放部分區域

疫情「微解封」，花蓮豐濱鄉知名景點海上古道、月洞將在17日開放部分區域，且暫停收停車費。鄉公所表示，全面解封前仍以防疫優先。

中央流行疫情指揮中心8日宣布全國新冠肺炎3級警戒延長至26日，但13日起鬆綁部分管制措施。

豐濱鄉公所今天指出，配合花蓮縣政府有條件開放風景區域，月洞及親不知子海上古道遊憩區17日開放部分區域。遊客入園時須全程佩戴口罩、保持社交距離，同時實施實聯制、量測體溫、人流及車流管制，每天下午4時截止入園。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝表示，對開園日期特別謹慎，13、14日長者疫苗接種需要人力支援、園區要大清消，也需要時間通知員工上班等事宜，因此選在17日開放。

豐濱鄉公所表示，自17日至7月26日止，海上古道遊憩區內暫停收取停車費，車輛入園時對乘客量額溫及實聯制；步行區域範圍距「古道」入口200公尺處，進行人流控管，採一進一出制，預計450人為上限。

月洞遊憩區採一進一出制，園內40人為上限，因洞穴潭水屬半封閉空間不開放，並暫停售票及乘舟導覽服務；販賣區、觀海平台、廁所供遊客休憩。石門班哨角開放，但勿靠近石雕「雙心」碎裂範圍，避免危險。

豐濱鄉長江莉婷說，目前正值東海岸旅遊旺季，對於園區內相關防疫管制作為，預期會造成不便，需要遊客配合諒解，微解封期間持續以防疫為優先。

月洞位於豐濱鄉，在石梯坪之南，距港口村約1公里，是一個天然鐘乳石洞穴，洞中有積水成池，湖水會隨月亮盈虧漲落，所以稱「月洞」、「月井」。「親不知子海上古道」則號稱全台最驚險天空步道，位於豐濱鄉的新機隧道邊，是往返花東海岸線時必經熱門景點。