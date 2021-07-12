上月底人車爆量影響 基隆潮境人車全面禁入 明起微解封

基隆市潮境公園上月最後一個周末，雖還在防疫3級警戒期間，人、車爆量，海科館隨即宣布在7月12日前禁止人車進入。館方今天表示，配合明天起「微解封」，潮境等戶外空間將重新開放，但人、車要採控管入場，每天下午5點封閉。

海科館戶外空間山海美景，平時就吸引許多遊客造訪，疫情爆發前潮境每年遊客數估計超過200萬人次。中央防疫指揮中心5月中宣布防疫3級警戒，持續1個多月後，潮境公園在6月26、27日出現大量車潮，堵在道路近乎動彈不得。

館方擔心人潮衝擊防疫成效，6月27日晚上宣布潮境公園、復育公園和八斗子公園（忘憂谷）及當地停車場，6月28日起到今天全面禁止一般人車進入。

海科館表示，配合中央「3級延長，適度鬆綁」防疫政策，潮境公園、復育公園及八斗子公園13日重新開放，並採車輛、人流控管入場。各地公園全面禁止飲食，不能邊走邊吃，相關水域活動仍不開放。