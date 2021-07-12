海科館微解封入館須預約 潮境公園限500人

海科館從明天起至26 日有限度開放，入館參觀須上網預約，預約系統今天下午2時開放，並採單一動線進出與2小時為一時段；另外，包含潮境公園等戶外場域，以不超過500人為原則。

國立海洋科技博物館今天指出，微解封期間主題館各常設展廳因互動、觸控等設施較多，主題館各常設展廳暫停開放參觀，開放部分參觀的展廳有主題館區雙特展廳，包含1樓的「宮廷魚樂古典花鳥蟲魚特展」及3樓的「築夢南極生態藝術特展」、典藏館、區域探索館3樓展廳，及潮境公園的潮境海洋中心。

購物及餐飲部分，僅開放主題館1樓樂市集商店和區域探索館4樓尼斯灣海洋景觀餐廳，餐廳僅開放外帶或外送服務，不開放室內用餐區，館區各公共空間桌椅採梅花座，僅提供遊客休憩使用，請勿攜帶外食並禁止群聚、飲食與邊走邊吃，戶外也請保持至少1公尺社交距離。

至於戶外場域，海科館表示，潮境公園、復育公園及八斗子公園將採車輛、人流控管入場，各園區以不超過500人為原則，相關水域活動仍維持暫不開放，每日下午5時後，全區包括戶外館區不開放，進入館區禁止飲食並請全程配戴口罩，詳情可上查詢。