花蓮東大門夜市明重新營業 攤商盼「生活能過得去」

花蓮東大門夜市配合三級警戒，暫停營業近2個月，明天微解封將重新開放，部分攤商陸續開始整理攤位，也買齊防疫物資，環保局今天也派員加強清消。有攤商以平常心看待，認為仍有些地方疫情尚未控制，不期待太多遊客光顧，「只希望生活能過得去」。

指揮中心上周宣布微解封，花蓮縣政府決議，明天0時恢復東大門夜市非遊戲類店家營業，飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板，禁止內用、邊走邊吃及試吃，一律提供外帶與外送服務。夜市只開放中山路、重慶路及自由街各1個出入口，容留最大總人數為2500人，並實施實聯制。

原住民一條街主委吳國民說，這次暫停營業損失很大難以估計，明天重新開放，對攤商來說是一線曙光，只要有出來擺攤就有收入，希望能減少經濟壓力，每個攤商都會做好防疫工作，相信東大門夜市不會成為破口。

夜市暫停營業時遇上端午連假及暑假，福町夜市主委黃家明估計，自己的攤位損失至少50萬元，明天微解封，上周有攤商前往攤位大掃除，明下午將陸續備料；大家也備齊面罩、口罩、手套、酒精等防疫配備，也會在攤位上設置一組實聯制條碼。

花蓮縣環保局表示，針對明天微解封，今天東大門夜市進行擴大消毒作業。平日也會在東大門夜市及太平洋公園，進行重點設施消毒，如廁所、座椅、欄杆、涼亭等民眾易觸摸的地方進行消毒。