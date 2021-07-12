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微解封宜蘭縣議會恢復開會 加裝隔板消毒做足防疫準備

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議會每位議員桌上都有專屬編號的消毒酒精瓶及口罩，做到防疫滴水不漏。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議會每位議員桌上都有專屬編號的消毒酒精瓶及口罩，做到防疫滴水不漏。記者戴永華／攝影

中央宣布明天開始疫情微解封，宜蘭縣議會決定恢復召開定期大會，為了防範疫情，議會做足準備，在議員座位席的桌面及座位之間安裝2面隔板，每位議員桌上都有專屬編號的消毒酒精跟口罩，基於餐廳不內用的原則，議會餐廳也取消供餐。

為了避免議事廳太多人，縣政府各局處的聯絡員不必進入會場，只保留總聯絡員一位扮演府會溝通的角色，2樓旁聽席勸導民眾不要進入，以觀看線上直播為主。

宜蘭縣議會月前因為中央宣布全國進入三級警戒，導致進行到一半的單位質詢中斷，明天起微解封恢復開議，上午9點開議，輪到縣消防局單位進入單位質詢，議員可透過打電話登記質詢，每人20分鐘質詢結束後，就請儘量離開議場。

至於下周一的縣長總質詢，由於事先都已經抽籤決定每人40分鐘的發言順序，有固定的質詢排表，會要求議員輪到自己質詢時再進入，結束後也請離開議場。

縣議會秘書長官伸科表示，目前全國有10幾個縣議會正在開議，宜蘭縣議會報經內政部同意恢復開會，依照中央訂定防疫指引，昨天已經把議事廳內外全面進行消費，也針對官員備詢報告台、議員座位席、記者及各局處聯絡員的座位全都加裝塑膠隔板，強化防疫做到滴水不漏。

宜蘭縣議會每位議員的桌上與座位之間，安裝2面塑膠隔板，加強防疫安全。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議會每位議員的桌上與座位之間，安裝2面塑膠隔板，加強防疫安全。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議會針對議事廳內外進行全面清毒，以維護開會期間的所有人安全。圖／議會提供
宜蘭縣議會針對議事廳內外進行全面清毒，以維護開會期間的所有人安全。圖／議會提供
宜蘭縣議會每位議員的桌上與座位之間安裝2面塑膠隔板，桌面放置消毒酒精及口罩，加強安全防護。記者戴永華／攝影
宜蘭縣議會每位議員的桌上與座位之間安裝2面塑膠隔板，桌面放置消毒酒精及口罩，加強安全防護。記者戴永華／攝影

疫情 微解封 直播

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