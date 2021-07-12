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微解封憂疫情不確定性 伯朗大道持續封閉至7/26

中央社 / 台東縣12日電

台東池上鄉公所今天表示，中央雖宣布7月13日微解封，但考量疫情仍充滿不確定性，且適逢第二期稻作農忙期，因此，大坡池、伯朗大道及天堂路等景點仍持續封閉至7月26日。

池上鄉公所指出，中央流行疫情指揮中心於7月8日宣布全國3級警戒延長至7月26日，並列出有條件鬆綁對象，一併備註地方政府得視防疫需要因時因地調整。

依此前提，戶外的風景區等場域雖得開放，但疫情仍充滿不確定性，且正逢第二期稻作農忙期，鄉內農機出入景點頻繁，並非適宜遊客進入遊憩的時機。

池上鄉長張堯城表示，經通盤考量，宣布鄉內大坡池、伯朗大道及天堂路等景點仍持續封閉至7月26日，屆時視中央流行疫情指揮中心指示配合辦理，呼籲民眾仍耐心配合防疫措施，共同維護大家的健康安全。

疫情 伯朗大道 二期稻作

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