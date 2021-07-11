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基隆愛四路夜市13日微解封生變 比照廟口夜市27日復市
國內防疫3級13日「微解封」，基隆市休市中的愛四路夜市，原訂13日恢復營業，但因排班人手不足，擔心無法管控人流，今天決定比照廟口夜市，繼續休市到26日，27日才重新開市。
民眾口中的基隆「廟口夜市」，由仁三路奠濟宮兩側的攤位區及愛四路臨時設攤區組成，各自成立自治管理團體，兩處夜市會合呈英文「L」字型。
中央防疫指揮中心日前宣布3級警戒從12日延長到26日，但餐廳、電影院、博物館等行業及場所適度鬆綁。基隆廟口、愛四路攤商原本期待13日「3級降2級」，當天復市，沒想到3級警戒時間延長。夜市自治團體商量後，愛四路夜市決定仍在13日開市，廟口則延到27日才開市。
愛四路夜市攤販管理委員會主委陳維正今晚表示，復市前置作業和管控措施都已安排妥當，但因為要管控人流人手不足，因此決定延後到27日才恢復營業。
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