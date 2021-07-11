宜蘭人流熱點管控良好 國5下交流道傾向不設量溫站
上周假日宜蘭湧入不少遊客，尤其熱門的漁港大爆採買人潮，後來漁市場傳出確診足跡，這周六日人數少了些，縣府管控大溪漁市場最多100人進入、南寧漁市場最多70人入場，維持安全距離及採買需求。至於原本研擬要在國5下交流道設置量溫站的措施，也可能不實施了。
宜蘭大溪漁市場上周3日、4日湧入大批人潮，人擠人搶買魚貨，未料在4日就公布2名新北的確診個案，曾經開車到大溪漁市場買魚，現場停留約1小時後再開車回台北。
縣政府從這周六日的採買人流來看，頭城鎮大溪漁市場及蘇澳鎮南寧漁市場都在有效管控中，縣府人員更特別在地面標記號，請採買民眾依照標記站立，以利保持1.5公尺的間隔距離，民眾配合情況良好。
至於，宜蘭縣政府日前曾研擬在國道5號各交流道設置體溫量測站，並進行實聯制、掃QR code，盼降低民眾跨區移動；不過中央流行疫情指揮中心受訪時認為防疫措施必須全國一致，縣政府至今尚未收到中央回覆，可能就暫時不實施國五交流道設站量溫措施。
縣政府秘書長林茂盛表示，宜蘭配合中央防疫步調，縣政府也在7月8日公布啟動「提升休閒防疫健康安全計劃」，針對人潮聚集的地點例如漁港、觀光商圈、夜市、風景區及海灘等進行不定期的防疫宣導與查核，加強巡邏、實施人流總量管制，有效防範疫情擴散。
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