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疫情衝擊買氣 花蓮重慶市場臉書按讚分享可抽Switch

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮重慶市場自治會是市內最大公有市場，但也受疫情衝擊，買氣下滑5成。圖／市公所提供
花蓮重慶市場自治會是市內最大公有市場，但也受疫情衝擊，買氣下滑5成。圖／市公所提供

疫情衝擊民眾上市場消費意願，花蓮市重慶市場推出蔬菜箱，讓民眾隨選後指定地點自取，不需進入菜市場，即日起再隨貨送雞蛋拉麵等贈品，相當划算；市公所為鼓勵民眾多關注市場動態，推出抽獎活動，上重慶市場臉書按讚分享加留言，有機會抽中任天堂遊戲機等獎品。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，雖然花蓮市公所在市內公有傳統實施出入口管制、鼓勵分流採買，但民眾仍對上市場有疑慮，買氣滑落5成，尤其市區最大公有市場重慶市場，因先前曾出現確診者足跡，一度停業1天大消毒。

為提振買氣，重慶市場自治會日前推出蔬菜箱，每箱約8到12種蔬菜，分成葉菜類、圓形菜類、菇類、涼拌類、瓜類、湯品類、根莖類組合等品項，供民眾挑選，一箱520元，可讓2、3人小家庭吃3到4天。蔬菜箱採自取，每周二、五由攤商依民眾需求備妥新鮮蔬菜，中午可在市場後門停車場取貨。

透過花蓮市公所市場管理所協助行銷，重慶市場蔬菜箱頗受好評，自治會這個月加碼推出「買蔬菜送贈品」活動，每周贈品依序是雞蛋、四色拉麵、水餃等，買蔬菜箱就隨箱出貨，訂貨網址：https://reurl.cc/XWxaYg

市公所同步辦抽獎活動，即起到花蓮重慶市場臉書粉絲專頁按讚，對此貼文https://reurl.cc/rgk0bk按讚分享，並tag3位好友留言「生活的滋味，應如重慶市場般美味」，就可參加，獎品包括任天堂Nintendo Switch Lite主機、氣泡水機、無線耳機、不沾炒鍋、手臂式血壓計、洗髮乳、洗碗精禮盒等20項，8月4日下午3點在重慶市場粉絲專頁公開抽獎。

花蓮重慶市場自治會推出蔬菜箱，讓民眾挑選後自取，減少在市場內採買時間，7月隨箱還送實用贈品。圖／市公所提供
花蓮重慶市場自治會推出蔬菜箱，讓民眾挑選後自取，減少在市場內採買時間，7月隨箱還送實用贈品。圖／市公所提供
疫情衝擊，花蓮市各傳統市場買氣下滑5成。圖／市公所提供
疫情衝擊，花蓮市各傳統市場買氣下滑5成。圖／市公所提供
花蓮重慶市場自治會推出蔬菜箱，讓民眾挑選後自取，減少在市場內採買時間，7月加碼送贈品。圖／市公所提供
花蓮重慶市場自治會推出蔬菜箱，讓民眾挑選後自取，減少在市場內採買時間，7月加碼送贈品。圖／市公所提供

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