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13日起微解封 花蓮旅宿電話響了但僅零星「微訂房」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣各旅宿在疫情期間加強消毒、量體溫等防疫措施。圖／報系資料照片
花蓮縣各旅宿在疫情期間加強消毒、量體溫等防疫措施。圖／報系資料照片

三級警戒持續到26日，但13日起部分場所微解封，花蓮旅宿近來「電話開始響了」，但是詢問的多，實際下訂的少。對於縣府呼籲投宿旅人主動出示快篩陰性或注射疫苗證明，業者坦言難要求，會做好防疫措施，包括加強環境清消、不提供早餐、分流供房等，減少人與人的接觸。

中央開放微解封後，花蓮縣旅宿陸續接到客人來電詢問，但多半都是詢問，實際下訂者少，其中絕大多數都是預約8月以後的住房，顯示民眾觀望氣氛濃厚。

「電話會響了」花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，疫情嚴峻時電話不會響，現在會響了，但是大部分都是詢問，真的訂房非常少。觀察協會會員的訂房情況，以偏遠、郊區民宿較有人青睞，市區乏人問津。

葉陳錦說，先前疫情嚴峻，會員有8、9成自主歇業，目前觀察疫情確實平穩，且還是有小部分的旅客投宿需求，協會不反對會員小量接客，但提醒要做好防疫措施，減少人與人的接觸，清潔、消毒、實聯制等已是基本，目前民宿不提供早餐，且有人投宿後，隔一段時間才清潔房間，再開放下一位客人入住，分流供房保護房務人員也保護旅客，畢竟「民宿就是自己的家」，一定要更小心謹慎接待客人。

花蓮縣旅館公會在疫情開始的時候，就以最高標準做好環境和人員的消毒、清潔，也有部分會員旅館自主停業。

旅館公會理事長張琄菡說，近日公會成員飯店陸續接到客人電話，詢問為主，且會問如果警戒升級可以退訂嗎？實際下訂的多是訂8月以後，微解封期間客人明顯在觀望，國旅小包團也是旅行社詢問為主，沒有明顯訂單成長。

花蓮縣府將於15日啟動衛生所快篩服務，籲請外縣市旅客投宿時先快篩，出示7天內快篩陰性或是疫苗注射證明。對此，葉陳錦和張琄菡都說因為沒強制力，客人到了現場，就算提不出證明，也只能被動接受，希望中央針對這一波微解封，在國旅住宿方面有更明確的指引。

花蓮縣各旅宿在疫情期間加強環境消毒、量體溫等防疫措施。記者王燕華／翻攝
花蓮縣各旅宿在疫情期間加強環境消毒、量體溫等防疫措施。記者王燕華／翻攝

疫情 微解封 快篩

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