微解封 花東東海岸、縱谷部分景區有條件開放

中央流行疫情指揮中心宣布疫情微解封，東部海岸國家風景區管理處和花東縱谷國家風景區管理處宣布部分景區13日起開放，但須遵守防疫規範。

開放的景區包括都歷處本部、小野柳、加路蘭、三仙台、八仙洞、石梯坪、鹽寮花蓮遊客中心、鯉魚潭遊客中心、鶴岡遊客中心、羅山遊客中心、鹿野遊客中心、卑南遊客中心、利吉資訊站和部分賣店，執行出入口管制、進出實名制，降載入園人數至40%，每天下午4點後停止入園，須配合全程戴口罩、保持社交距離等防疫規定。

景點包括台東水往上流、長虹橋、齒草橋、寧埔橋、烏石鼻、堺橋、石雨傘、成功海濱公園、東河橋、金樽、加母子灣、渚橋、郡界、鹿野高台大草皮、高眺亭、飛行傘起跳場、龍田降落場、利吉界碑公園、利吉惡地解說步道和南橫六口溫泉。

花蓮北回歸線、秀姑巒溪遊客中心園區、瑞港4k、奇美、奚卜蘭遊客中心園區、鹽寮海濱、牛山、蕃薯寮、芭崎、大石鼻山、石門、石梯橋、鯉魚潭風景特定區、北回歸線標誌公園及舞鶴石柱、六十石山、羅山遊憩區(含羅山瀑布步道及大魚池)、玉富自行車道，也須全程戴口罩、保持社交距離、避免室內5人、室外10人群聚等防疫規定，且水域均不開放。