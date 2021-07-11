迎微解封賞鯨將出航 花蓮業者降載犧牲收入防疫

夏天是花蓮賞鯨熱門時段，遊客一家大小暑假出海賞鯨，為東部海域留下歡樂畫面；今年因疫情業者已停航2個月，13日起將微解封，業者今天起積極準備迎客，將降載犧牲收入。

中央流行疫情指揮中心8日宣布，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第3級警戒延到7月26日，但適度鬆綁，並同步公布微解封場所範圍。花蓮縣政府針對娛樂漁業的微解封措施指引，為娛樂漁船登載乘客數10人以上，不含船員需降載6成。

停泊花蓮漁港的賞鯨船停航已2個月，賞鯨業者員工今天已開始進行船上消毒、發動引擎、檢查雷達等設施裝備，準備迎接遊客。

賞鯨業者邱錫棟說，將會採實名制、上船前量測體溫、酒精消毒、全程戴口罩、全程不飲食、船上梅花座，建議每名遊客盡可能待在室外，降低風險，並遵守降載6成規定。

賞鯨業者呂世明指出，有朋友問他「報復性旅遊要來了，人數又只載這麼少，船的油資，隨船人力，保險等，怎麼可能划算？」

他說，夏天是大旺季，目前減少航班、人數，的確不划算，因為每個航班都有固定成本。但在疫情期間難言賺錢，只能咬牙繼續營運，希望大家肯定與支持，一起戰勝疫情。

業者仍會堅持下列事情，包括實名登記，出海前也需要先報名，辦理海關及保險作業；開放空間，盡可能希望乘客在戶外空間，減少待在室內。

另外，環境清潔消毒，每個航班結束後進行消毒作業，同時讓救生衣輪替使用；個人防護措施，依據中央指引原則，維持實聯制、全程戴口罩、體溫量測基本規範。