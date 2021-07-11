快訊

溫網／瓦解2冠軍點！謝淑薇逆轉衛冕女雙金盃

影／撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
撿資源回收阿嬤腳傷，單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。圖／楊凱婷提供
撿資源回收阿嬤腳傷，單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費。圖／楊凱婷提供

基隆有一位撿資源回收的劉姓阿嬤，十多年來就是靠著賣回收物賺的錢養活孫子，但近日阿嬤車禍腳受傷，15歲孫子扛起撿回收物責任，還去台北等處叫賣基隆甜不辣，祖孫之情令人感動，故事在臉書傳開，不少人指名要幫忙買。

仁愛區英仁里前里長楊凱婷說，15歲的李小弟弟，是單親，也是低收入戶家庭，從小就是劉姓阿嬤利用撿資源回收物帶大，她以前都幫忙撿資源回收物給阿嬤，幫弟弟繳國中小學的學費。但最近因為阿嬤身體沒有很好，腳因車禍受傷不良於行，阿嬤就拜託她照顧小弟弟，帶他出來工作賺高中的學費。

楊凱婷表示，因為疫情的關係，她的攤位就沒有擺，免費借他擺某些天，賺他自己的學費和制服費用，有想要吃美食的人可以跟他買，他也變乖了，她覺得買多買少沒關係，大家一起去買看看，幫幫嬤孫兩人，也鼓勵他一下，讓他有信心。

楊凱婷還說，她再忙，也要帶著這些孩子學習如何生活如何賺錢養活自己，疫情未退，也是要撐下去，從半夜3點要離開基隆去到外地打拚，從路燈還亮著到太陽升起，他們只為了肚子的溫飽。

劉姓阿嬤說，擔心孫子變壞，請里長幫忙教導，順便學賺錢。李小弟弟則表示，楊姐姐有教她走好路，現在不跟壞朋友在一起，學會自己賣基隆甜不辣賺錢，以後也可以養阿嬤。他平時會幫忙撿資源回收賣錢，但一天撿的只賣幾十元而已，只能貼補少許家用。

楊凱婷因為疫情的關係，攤位就沒有擺，免費借李小弟弟擺。圖／楊凱婷提供
楊凱婷因為疫情的關係，攤位就沒有擺，免費借李小弟弟擺。圖／楊凱婷提供

阿嬤 基隆 資源回收

延伸閱讀

地方如何拚施打速度？林右昌建議中央「雙軌制」

古董礦車將進駐月眉國小 重現早年基隆煤礦產業的歷史場景

基隆暑期線上即時家教上線 自主學習不中斷可線上提問

畢業不捨離開 嘉北國小2畢業生每天回母校協助資源回收

相關新聞

影／撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費

基隆有一位撿資源回收的劉姓阿嬤，十多年來就是靠著賣回收物賺的錢養活孫子，但近日阿嬤車禍腳受傷，15歲孫子扛起撿回收物責任...

基隆新增台北職場接觸者確診 足跡搭國光、首都客運

基隆市新增1確診個案，案15295為40多歲女性，是台北市內湖路一段某公司員工，市府公布足跡，曾搭乘國光客運及首都客運，...

宜蘭疫苗施打年齡再開放 林姿妙籲踴躍接種

宜蘭縣疫情趨緩，已經15天加零，縣內疫苗施打持續進行中，69歲到71歲民眾自7月12日起，除了合約醫療院所，也將可以到各...

影／花蓮部落頭目喊話籲戴口罩 不要把口袋錢隨便丟

配合中央指引，花蓮將於13日起部分場所微解封，花蓮吉安警分局擔憂民眾因此鬆懈，在微解封前，持續加強轄區水璉、水源、銅門等...

因應微解封 花蓮15日起鄉鎮市衛生所可預約快篩

花蓮今天持續零確診，因應中央指引，將從13日起開放部分場所微解封，縣府配合於15日起啟動鄉鎮市衛生所預約快篩，縣民免費，...

台東中央市場今起解除周末身分證字號分流管制

配合中央防疫政策，台東中央傳統市場原本實施的假日身分證字號分流管制，因台東連續30天零確診，加上攤商配合防疫，今起解除管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。