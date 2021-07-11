影／撿資源回收阿嬤腳傷 單親孫叫賣基隆甜不辣賺學費

基隆有一位撿資源回收的劉姓阿嬤，十多年來就是靠著賣回收物賺的錢養活孫子，但近日阿嬤車禍腳受傷，15歲孫子扛起撿回收物責任，還去台北等處叫賣基隆甜不辣，祖孫之情令人感動，故事在臉書傳開，不少人指名要幫忙買。

仁愛區英仁里前里長楊凱婷說，15歲的李小弟弟，是單親，也是低收入戶家庭，從小就是劉姓阿嬤利用撿資源回收物帶大，她以前都幫忙撿資源回收物給阿嬤，幫弟弟繳國中小學的學費。但最近因為阿嬤身體沒有很好，腳因車禍受傷不良於行，阿嬤就拜託她照顧小弟弟，帶他出來工作賺高中的學費。

楊凱婷表示，因為疫情的關係，她的攤位就沒有擺，免費借他擺某些天，賺他自己的學費和制服費用，有想要吃美食的人可以跟他買，他也變乖了，她覺得買多買少沒關係，大家一起去買看看，幫幫嬤孫兩人，也鼓勵他一下，讓他有信心。

楊凱婷還說，她再忙，也要帶著這些孩子學習如何生活如何賺錢養活自己，疫情未退，也是要撐下去，從半夜3點要離開基隆去到外地打拚，從路燈還亮著到太陽升起，他們只為了肚子的溫飽。