幼教學會關心 林右昌：幼兒園紓困最快下周一中央核定
基隆市政府今明兩天，分梯為全市公私立幼兒園共1045名教職員施打疫苗，到今天下午5時止已施打670人，市長林右昌向幼兒園教職員致謝，並指幼兒園紓困，中央已回覆最快下周一進行核定。
為提升第一線托育人員保護力，守護本市幼兒健康，市府今天起2天，在於市立體育館，為全市105所幼兒園及2所兼辦國小兒童課後照顧中心，共1045名教職員施打疫苗，林右昌特別前往關心，當面向大家說聲辛苦了。
林右昌表示，日前中央疫情指揮中心宣布，將幼兒園教職人員列入優先疫苗施打對象後，基隆市立即造冊共1045人並報請教育部核定，也於疫苗配發下來後立即安排施打。考量三級警戒期間「停課不停托」，市府選在周六、日施打，讓周一到周五須提供照護工作的教職同仁優先施打，能有充分時間休息。
截至今天下午5時，已完成施打共計670人。針對現場基隆市幼教學會理事長連月琴提及幼兒園紓困詢問，林右昌表示中央已回覆，最快下周一將會針對相關紓困進行核定。
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