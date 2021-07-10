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疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

迎接微解封觀光人潮 花蓮12衛生所設篩檢站

中央社 / 花蓮縣10日電

指揮中心宣布13日起微解封，花蓮縣政府15日起將在12鄉鎮市衛生所開設篩檢站，每站每週提供50個名額，因應觀光人潮，也呼籲遊客主動提供7天內篩檢陰性或疫苗接種證明。

花蓮縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施線上記者會，縣長徐榛蔚、代理秘書長張逸華、衛生局長朱家祥及社會處長陳加富出席說明防疫規劃。

徐榛蔚指出，新冠肺炎3級警戒延長，但13日起微解封，因應可能出現的觀光人潮，縣府規劃15日起，在全縣12鄉鎮市衛生所開設篩檢站，但豐濱鄉因醫療人力缺乏，沒有開設。

徐榛蔚表示，各篩檢站每週開放1次，每次限量50人，時間為下午3時至5時，提供外縣市到訪遊客主動自費篩檢，每人新台幣320元；設籍花蓮民眾，若有篩檢需求，可憑身分證等證明文件免費篩檢。

張逸華指出，隨著疫情適度鬆綁，預期會有外縣市旅人到訪，希望留宿遊客能主動提供7天內陰性篩檢證明或疫苗接種證明，並非強制性。

花蓮縣政府13、14日將開放65歲以上（原住民55歲以上）長者接種莫德納疫苗。朱家祥指出，今天起開放網路預約，明後天可電話預約，目前都還有名額，呼籲長者盡快預約接種。

衛生所 新冠肺炎 莫德納疫苗 微解封

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