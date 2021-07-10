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宜蘭疫苗施打年齡再開放 林姿妙籲踴躍接種

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
衛生局呼籲符合第9類、第10類的縣民，踴躍上網進行施打意願登記。 記者林佳彣／翻攝
衛生局呼籲符合第9類、第10類的縣民，踴躍上網進行施打意願登記。 記者林佳彣／翻攝

宜蘭縣疫情趨緩，已經15天加零，縣內疫苗施打持續進行中，69歲到71歲民眾自7月12日起，除了合約醫療院所，也將可以到各鄉鎮市衛生所接種，而65歲至68歲縣民13日起可預約打疫苗，縣長林姿妙呼籲符合資格者踴躍接種。

疫苗施打對象已經開放到69歲至71歲民眾，不只合約醫院和診所，12鄉鎮市衛生所從12日起也加入服務行列，預計13日為該年齡層施打完畢。另外，65歲至68歲民眾13日起，能向合約醫院、診所，以及衛生所預約，從14日開始，預計17日施打完畢，而55歲以上的原住民也預計17日前完成施打。

衛生局長徐迺維表示，65歲以上長者因故未打，隨時可聯繫合約醫院和診所、衛生所進行預約，單位隨時可安排時間來服務，「千萬不要以為時間過了就不能打。」他也提醒，礁溪鄉衛生所接種地點自12日起，改到礁溪國中五育館。

衛生局再度呼籲，縣民凡符合第9類（18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者），還有第10類（50至64歲成人），可以透過「COVID-19 公費疫苗預約平台」進行施打意願登記，目前此梯次開放登記到12日。林姿妙表示，中央會依宜蘭縣登記意願數，決定配發疫苗量，呼籲65歲以下民眾踴躍上網登記。

礁溪鄉衛生所接種地點自12日起，改到礁溪國中五育館。 圖／宜蘭縣政府提供
礁溪鄉衛生所接種地點自12日起，改到礁溪國中五育館。 圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣65歲至68歲縣民自13日起，可預約打疫苗。 圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣65歲至68歲縣民自13日起，可預約打疫苗。 圖／宜蘭縣政府提供

衛生所 疫苗 林姿妙

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