宜蘭疫苗施打年齡再開放 林姿妙籲踴躍接種

宜蘭縣疫情趨緩，已經15天加零，縣內疫苗施打持續進行中，69歲到71歲民眾自7月12日起，除了合約醫療院所，也將可以到各鄉鎮市衛生所接種，而65歲至68歲縣民13日起可預約打疫苗，縣長林姿妙呼籲符合資格者踴躍接種。

疫苗施打對象已經開放到69歲至71歲民眾，不只合約醫院和診所，12鄉鎮市衛生所從12日起也加入服務行列，預計13日為該年齡層施打完畢。另外，65歲至68歲民眾13日起，能向合約醫院、診所，以及衛生所預約，從14日開始，預計17日施打完畢，而55歲以上的原住民也預計17日前完成施打。

衛生局長徐迺維表示，65歲以上長者因故未打，隨時可聯繫合約醫院和診所、衛生所進行預約，單位隨時可安排時間來服務，「千萬不要以為時間過了就不能打。」他也提醒，礁溪鄉衛生所接種地點自12日起，改到礁溪國中五育館。