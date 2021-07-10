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影／花蓮部落頭目喊話籲戴口罩 不要把口袋錢隨便丟
配合中央指引，花蓮將於13日起部分場所微解封，花蓮吉安警分局擔憂民眾因此鬆懈，在微解封前，持續加強轄區水璉、水源、銅門等部落社區宣導，由轄區派出所長偕同村長，頭目等，運用村辦公室廣播提醒村民落實防疫規定。
警方表示，日前壽豐鄉水璉部落頭目張進乙就利用廣播系統向村民族人「精神喊話」，其中一句「不要把你們口袋裡的錢，隨便丟在這個、這個疫情期間」，效果十足，獲得村民熱烈回應。
水璉村長蔡素月、秀林鄉水源村長洪明輝與銅門村長許賢美，也向鄉親宣導，呼籲落實居家防疫「不探親」、「不訪友」、「不串門」、「不共食」、「不聚餐」的五不守則，提醒只要離開家門，無論是購物還是倒垃圾，都要確實戴好口罩。
吉安警分局說，三級警戒期間，即使微解封，民眾還是要落實外出全程戴口罩等規定，呼籲切勿輕忽，以免受罰。
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