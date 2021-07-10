因應微解封 花蓮15日起鄉鎮市衛生所可預約快篩

花蓮今天持續零確診，因應中央指引，將從13日起開放部分場所微解封，縣府配合於15日起啟動鄉鎮市衛生所預約快篩，縣民免費，非縣民每人320元，每所每天限額50人，縣長徐榛蔚希望透過預約快篩，讓大家都更安心、安全。

不少縣民擔心13日起微解封後，會有外縣市到花蓮旅遊，帶來風險，希望縣府做好把關。徐榛蔚下午在縣府線上防疫記者會上宣布，因應微解封，花蓮縣15日起推出鄉鎮市衛生所預約篩檢服務，期望遊客如果到花蓮玩，基於珍惜自己身體、愛護花蓮，可以就近到鄉鎮市衛生所篩檢，外縣市民眾採收費制，每人320元，服務縣民則是免費。

衛生局長朱家祥和代理秘書長張逸華都說，站在維護花蓮鄉親健康，拜託外縣市旅客來花蓮入住旅宿時，能提供7天內快篩陰性證明或已注射疫苗的證明，保護花蓮成為淨土，讓彼此安心。不過縣府隨後補充說明，上述措施沒有強制性，只是希望旅客能協助配合。