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台東中央市場今起解除周末身分證字號分流管制
配合中央防疫政策，台東中央傳統市場原本實施的假日身分證字號分流管制，因台東連續30天零確診，加上攤商配合防疫，今起解除管制，但須戴口罩、量體溫及實聯制登記等防疫措施。
台東市零售市場管理所表示，目前假日身分證字號分流管制解除，不再對民眾身分稽核，但仍維持3處進出口，並有人員巡視防疫宣導，對於未戴口罩及體溫超過37度民眾，禁止進入。
中央傳統市場自6月12日起實施假日身分證字號分流管制，周六為身分證字號尾數雙數號，週日為單數可進入採買，每人購物限1小時。
但台東已連30天零確診，加上攤商都做好隔布、消毒等防疫措施，研議後，決定今起解除假日身分證字號分流管制，維持一般防疫規範。不過，若疫情升溫，會滾動檢討升級防疫標準。
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