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花蓮幼兒園近千名教保人員 獲核定17日施打新冠疫苗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣近千名幼兒園教保人員，17日可施打疫苗。圖／縣政府提供
花蓮縣近千名幼兒園教保人員，17日可施打疫苗。圖／縣政府提供

教育部與中央將幼兒園教職員工列入第7類新冠疫苗施打對象，花蓮縣府造冊提報，獲配發959劑疫苗。縣府表示，17日將在吉安國小活動中心為已造冊的幼兒園員工分流施打，不須預約，請攜帶身分證、健保卡，在指定時間內前往，經核對身分就能施打。

花蓮縣府教育處表示，多數私立幼兒園並未放暑假，且都持續提供家長送托服務，幼兒園教職員工對於接種疫苗相當迫切。在中央宣布幼保人員列入第7類後，即造冊提報，並在獲得中央核定名冊後，立即著手規畫施打。

教育處表示，第一波共獲核配959劑，考量教保人員平日還需入園上班，以及疫苗施打後的副作用等情形，規畫於17日在吉安國小活動中心施打，屆時會依行政區分成7梯次，分流施打，請符合資格的教保人員依指定施打時間前往。

教育處代理處長饒忠表示，8月1日新進人員、實習教師及幼兒園負責人，不在這一次施打名單中，但教育部已規畫列入第二階段，縣府也會調查相關名單，會配合中央，盡快擴大幼兒園全面施打。

幼兒園 新冠疫苗 教育部

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