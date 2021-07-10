中央宣布將微解封 台東今假日尚未見人潮

中央流行疫情指揮中心宣布13日起將適度微解封，不少民眾傳出規畫出遊消息，不過微解封前的周末假日，台東縣還沒有出現人車潮，各風景區目前也都還是封閉狀態。

台東已經連續29天零本土確診，今將向連30+0邁進，但也因此成為民眾計畫出遊的縣市之一。台東連日來豔陽高照，本地民眾也有人蠢蠢欲動，準備利用假日串連親友「出去走走」。不過縣長饒慶鈴依然認為防疫不能鬆懈，建議民眾還是要全力防疫。

有餐廳業者表示，前幾天傳出13日將有條件開放內用後，就有打電話詢問，希望了解是否開業，以及開業後業者如何防疫等，有人己紅訂位。業者之中有人己紅決定恢復營業討生活；也有人仍在猶豫，擔心賺了錢卻引來病毒，最後傷了身體還要花更多的醫藥費。