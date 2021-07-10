三級警戒再延2周 衝擊高山背工與多良車站觀光生計

中央宣布三級延長適度鬆綁政策，但台東嘉明湖國家步道及多良車站持續不開放，2個月來對在地原鄉從事背工及車站攤商來說影響很大。有攤商說，「若撐不下去了，已有收攤的打算」。

太麻里鄉公所表示，多良車站多為外地客，貿然微解封會有風險，當地部落族人也支持不開放，所以決定配合中央政策，持續延長休園到26號，再視疫情狀況來做調整。

南迴觀光多良車站，因應疫情自5月開始封園，車站內裡頭8個攤商也跟著停業，但隨著三級警戒一再延長，2個多月來攤商零收入，生計大受影響，有攤商面臨快經營不下的窘境。

「期待微解封，卻落空了！」多良車站陳姓攤商無奈說，看到台東其他地方微解封，以為車站也有，但最後沒有開放，很失望但是又何奈，防疫優先，還是尊重政府的決定。

另有攤商說，「2個月沒有收入，家裡開銷付不出來了，能怎麼辦。」若三級一直延後，他真的也很難撐下去，最壞打算就是收攤而已，再看看還有甚麼工作可做。

太麻里鄉公所表示，避免持續封園影響攤商生計，除對攤商租期有展延外，還有這段期間的租金也都不收取，另也會協助攤商申請相關紓困，讓攤商度過難關。