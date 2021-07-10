聽新聞
test
0:00 / 0:00
三級警戒再延2周 衝擊高山背工與多良車站觀光生計
中央宣布三級延長適度鬆綁政策，但台東嘉明湖國家步道及多良車站持續不開放，2個月來對在地原鄉從事背工及車站攤商來說影響很大。有攤商說，「若撐不下去了，已有收攤的打算」。
太麻里鄉公所表示，多良車站多為外地客，貿然微解封會有風險，當地部落族人也支持不開放，所以決定配合中央政策，持續延長休園到26號，再視疫情狀況來做調整。
南迴觀光多良車站，因應疫情自5月開始封園，車站內裡頭8個攤商也跟著停業，但隨著三級警戒一再延長，2個多月來攤商零收入，生計大受影響，有攤商面臨快經營不下的窘境。
「期待微解封，卻落空了！」多良車站陳姓攤商無奈說，看到台東其他地方微解封，以為車站也有，但最後沒有開放，很失望但是又何奈，防疫優先，還是尊重政府的決定。
另有攤商說，「2個月沒有收入，家裡開銷付不出來了，能怎麼辦。」若三級一直延後，他真的也很難撐下去，最壞打算就是收攤而已，再看看還有甚麼工作可做。
太麻里鄉公所表示，避免持續封園影響攤商生計，除對攤商租期有展延外，還有這段期間的租金也都不收取，另也會協助攤商申請相關紓困，讓攤商度過難關。
除了多良車站攤商，海端鄉從事高山的背工，也因三級延期，嘉明湖國家步道持續不開放，背工都沒生意可接，等同零收入。邱姓背工說：「這個時間點找其他工作有點困難，只希望趕快降級解封」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言