微解封 台東縣各鄉鎮市視訊商討

台東縣政府因應疫情發展召開跨鄉鎮市視訊會議，各鄉鎮市長逐一說明防疫對策。縣長饒慶鈴昨天說，台東縣不會為了活動而辦活動，也請大家勿心存僥倖，將視7月26日降級情況，由中央決定是否進一步解封。

疫情發展迄今，縣府共召開4次因應疫情應變聯繫會議，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情3級警戒延到7月26 日，但13日起適度鬆綁，縣府希望了解各鄉鎮市長意見，也希望發現狀況時回報。

鄉鎮市長們反映事項以疫苗預約問題居多，因各地網路不是很普及，衛生所電話預約時會長期占線打不進去或名額被秒殺，希望縣府在下次疫苗施打預約時檢討修正；另外鄉鎮市公所員工和民代也常要接觸洽公、陳情民眾，希望能夠協助向中央爭取納入打疫苗。

蘭嶼、綠島鄉則表示，如今進入暑假旅遊旺季，建請中央多配發疫苗，提高施打率、增加覆蓋率。目前各原住民部落豐年祭、收穫祭受疫情管制停擺，不過部分歲時祭儀、傳統祭典仍照辦，希望縣府協助防疫警戒，各部落自主防疫管制站要延長或撤除也請縣府協助評估。