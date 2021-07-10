快訊

台南餐廳夜市開放內用遭轟 黃偉哲：今開防疫會議討論

慈濟採購BNT疫苗有進展 「已與政府簽署必要法律文件」

微解封 台東縣各鄉鎮市視訊商討

聯合報 / 記者施鴻基尤聰光／台東即時報導
台東縣府和各鄉鎮視訊會議，商討微解封及降級後防疫對策。圖／縣府提供
台東縣府和各鄉鎮視訊會議，商討微解封及降級後防疫對策。圖／縣府提供

台東縣政府因應疫情發展召開跨鄉鎮市視訊會議，各鄉鎮市長逐一說明防疫對策。縣長饒慶鈴昨天說，台東縣不會為了活動而辦活動，也請大家勿心存僥倖，將視7月26日降級情況，由中央決定是否進一步解封。

疫情發展迄今，縣府共召開4次因應疫情應變聯繫會議，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情3級警戒延到7月26 日，但13日起適度鬆綁，縣府希望了解各鄉鎮市長意見，也希望發現狀況時回報。

鄉鎮市長們反映事項以疫苗預約問題居多，因各地網路不是很普及，衛生所電話預約時會長期占線打不進去或名額被秒殺，希望縣府在下次疫苗施打預約時檢討修正；另外鄉鎮市公所員工和民代也常要接觸洽公、陳情民眾，希望能夠協助向中央爭取納入打疫苗。

蘭嶼、綠島鄉則表示，如今進入暑假旅遊旺季，建請中央多配發疫苗，提高施打率、增加覆蓋率。目前各原住民部落豐年祭、收穫祭受疫情管制停擺，不過部分歲時祭儀、傳統祭典仍照辦，希望縣府協助防疫警戒，各部落自主防疫管制站要延長或撤除也請縣府協助評估。

疫情 疫苗 台東

延伸閱讀

拿到疫苗接種卡是責任 嘉市幼教員接種疫苗準備托育

微解封 嘉縣山海2大景點太平雲梯、高跟鞋教堂人流管制

奇美博物館13日微解封重新開館 明天起開放預約

微解封防人潮 高雄蚵仔寮場室內仍不得超過120人

相關新聞

中央宣布將微解封 台東今假日尚未見人潮

中央流行疫情指揮中心宣布13日起將適度微解封，不少民眾傳出規畫出遊消息，不過微解封前的周末假日，台東縣還沒有出現人車潮，...

三級警戒再延2周 衝擊高山背工與多良車站觀光生計

中央宣布三級延長適度鬆綁政策，但台東嘉明湖國家步道及多良車站持續不開放，2個月來對在地原鄉從事背工及車站攤商來說影響很大...

陪友闖砂婆礑溪戲水 3男挨罰

家住新竹市的李姓男子疫情期間搭火車到花蓮訪友敘舊，兩名在地好友為盡地主之誼，帶他到秀林鄉砂婆礑溪戲水，但還沒下水就被民眾...

宜蘭戶外空間「微解封」 藝文場館預約制

宜蘭縣政府7月13日起微解封，開放部分藝文場館、戶外空間。文化局長呂信芳表示，宜蘭美術館、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館，以...

基隆餐飲場所禁內用 林右昌：愛四路夜市限人流只外帶

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會宣布，針對中央微解封因應調整的行政措施，他表示，餐飲場所一律禁止內用，只能外帶。愛四路...

花蓮微解封 餐飲內用、戶外景點、東大門等有條件開放

三級警戒延長至7月26日，但中央授權地方部分場館可微解封。花蓮縣政府今天公布指引，餐飲內用、七星潭等戶外景點、東大門夜市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。