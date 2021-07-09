宜蘭戶外空間「微解封」 藝文場館預約制

宜蘭縣政府7月13日起微解封，開放部分藝文場館、戶外空間。文化局長呂信芳表示，宜蘭美術館、蘭陽博物館、宜蘭設治紀念館，以及宜蘭縣史館，採事先預約、分時分流的參觀方式，各館同時段進行最高容流量管制。

此外，教育處長王泓翔提到，高中以下學校的戶外操場、宜蘭運動公園和羅東運動公園，開放社區民眾使用戶外空間，但不開放特定設施設備。至於健身中心、宜蘭國民運動中心適度開放，包含團體課程、教練一對一教學課。