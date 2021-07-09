台東熱氣球嘉年華 縣議會決議2級警戒再辦

台東縣議會今天關切「台東熱氣球嘉年華」活動是否取消，縣府交觀處雖強調「現場沒有一個人還是會舉辦」，但經表決通過，全國疫情警戒降至2級時再辦。

台東縣議會今天審查台東縣政府交通及觀光發展處的熱氣球中央補助款，許多議員反對舉辦，並對縣政府的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施有疑慮。

議員古志成說，延平鄉長和民眾都反對舉辦熱氣球活動。議員張全馨嵐說，澎湖花火節都已取消，呼籲縣政府取消熱氣球活動。議員鄭崗山說，萬一成防疫破口誰該負責。議員蔡玉玲也說，南迴線的民眾很恐慌。

議員楊清順堅決反對舉辦，他說，原住民部落都取消豐年祭，族人自主管理辛苦守護部落，希望台東縣政府用部落的心情來看「真的有必要舉辦嗎？」

議員林參天則問交觀處長余明勳，如果熱氣球活動成為防破口要不要負責。議員陳政宗、黃治維同樣反對舉辦。

余明勳回答議員質詢時表示，昨天中央疫情指揮中因宣布3級警戒延到7月26日，縣長饒慶鈴召集相關單位討論因應措施，初步決定今年不會有國外熱氣球，僅有國內的熱氣球，預計7月底到8月間舉辦。

余明勳強調，熱氣球嘉年華活動已經是一種社會責任，不僅關係到台東經濟問題，也是社會大眾關心的活動。即便因疫情關係，「沒有一個人 （遊客）能上去，一樣會讓熱氣球展球升空」，用線上直播方式讓全國觀看。

最後會議主席裁定兩案表決，第1案是採附帶決議方式，預算先通過但要疫情警戒降至2級時再辦，表決結果，16名出席議員9票贊成通過；第2案是退回預算取消熱氣球活動，僅有林參天、陳政宗、黃治維、楊清順贊成，未達半數未通過。