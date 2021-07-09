宜蘭各景點開放標準不同 縣府：加強橫向溝通

中央社 / 宜蘭縣9日電

中央宣布13日起有條件微解封觀光，但宜蘭縣出現「一縣兩制」情形，地方所轄各風景區暫不開放，其他單位所轄景點有條件開放。縣府今天表示，將加強橫向溝通。

宜蘭縣政府昨天曾表示，考量雙北仍有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診者，為避免人潮跨區移動，導致疫情擴散，縣府所轄的清水地熱等16處風景區不會微解封，直到三級警戒解除後才會開放。

太平山國家森林遊樂區因中央宣布將微解封，昨天表示13日起有條件開放觀光，但林務局今天改口指出，配合宜蘭縣政府持續封閉其他各風景區，太平山國家森林遊樂區還是持續封閉至26日。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，配合微解封，轄區南雅奇岩、南子吝步道、鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、草嶺古道、桃源谷步道、遠望坑親水公園、北關海潮公園等據點開放，進入時請全程配戴口罩、保持1.5公尺社交距離。轄區水域遊憩活動及沙灘部分，依中央疫情指揮中心指引仍然封閉。

但管理處指出，壯圍沙丘旅遊服務園區、舊草嶺隧道，不對外開放。龜山島因配合烏石港賞鯨船家公告暫停安排行程至26日，維持不開放登島。

力麗觀光休閒事業集團指出，配合微解封，位在宜蘭所經營管理的棲蘭、明池森林遊樂區，13日起有條件重新開放，兩園區每日入園人數降載至4成，棲蘭365人、明池307人，到達人數上限後，採一進一出動態管制。考量當地山區用餐不易，將提供外帶餐盒。

針對宜蘭縣出現「一縣兩制」情形，中央、地方不同調。宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，因縣內有不同的中央單位對開放觀光與否的觀點不一，縣府會加強橫向溝通，讓外地遊客了解宜蘭縣整體的防疫管制作為。

微解封 森林遊樂區 疫情 林姿妙

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