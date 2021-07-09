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花蓮莫德納接種再一波 滿65歲明起預約13、14日施打

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今宣布，13、14日再為長者施打莫德納疫苗。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府今宣布，13、14日再為長者施打莫德納疫苗。圖／花蓮縣政府提供

花蓮再獲配1萬5000多劑莫德納疫苗，縣長徐榛蔚今天宣布，13、14日開放下一波接種，年齡下修為65歲以上（原住民55歲以上），明天起開放網路預約，電話預約12日起受理。

13、14日的施打地點全縣共28處，包括新城鄉北埔國小、花蓮市中華國小、中原國小、花蓮高工；吉安鄉化仁國中、吉安國小與永安社區活動中心；壽豐鄉壽豐藝文中心、鳳林鎮鳳林國小、光復鄉光復高職、豐濱鄉部花豐濱分院、瑞穗鄉青蓮寺。

玉里鎮玉里藝文中心（13日）、督旮薾跳舞廣場（14日）、富里鄉富里國小（13日）、東竹國小（14日）；秀林鄉秀林村多功能活動中心（13日）、文蘭村多功能活動中心（14日）；萬榮鄉馬遠村活動中心（13日上午）、西林村活動中心（13日下午）、紅葉村活動中心（14日上午）、萬榮國小活動中心（14日下午）；卓溪鄉在崙天、卓樂、卓溪、中興、立山和崙山的聚會所。

花蓮莫德納疫苗接種年齡再下修，13、14日為65歲以上長者施打（原住民55歲以上）。圖／報系資料照片
花蓮莫德納疫苗接種年齡再下修，13、14日為65歲以上長者施打（原住民55歲以上）。圖／報系資料照片

吉安 莫德納疫苗 徐榛蔚

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