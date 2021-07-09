基隆餐飲場所禁內用 林右昌：愛四路夜市限人流只外帶

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會宣布，針對中央微解封因應調整的行政措施，他表示，餐飲場所一律禁止內用，只能外帶。愛四路夜市13日起恢復營業，但人流管制且只能外帶；廟口夜市則延市到26日。

林右昌表示，因應調整的行政措施有四項，第一是市場、崁仔頂：崁仔頂市場維持攤商和消費者需要雙罩一套、量測體溫、手部消毒；傳統市場維持現狀，包含兩罩一套、實聯制、量體溫、手部消毒及身分證尾數人流控管。

第二是夜市：愛四路夜市13日起恢復營業，但人流管制且只能外帶，禁止邊走邊吃；廟口夜市則延市到7月26日。

第三是餐飲場所一律禁止內用，只能外帶。第四是娛樂漁船部分，娛樂漁船開放與否由中央主管機關下周一議定後辦理。