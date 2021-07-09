聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆餐飲場所禁內用 林右昌：愛四路夜市限人流只外帶
基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會宣布，針對中央微解封因應調整的行政措施，他表示，餐飲場所一律禁止內用，只能外帶。愛四路夜市13日起恢復營業，但人流管制且只能外帶；廟口夜市則延市到26日。
林右昌表示，因應調整的行政措施有四項，第一是市場、崁仔頂：崁仔頂市場維持攤商和消費者需要雙罩一套、量測體溫、手部消毒；傳統市場維持現狀，包含兩罩一套、實聯制、量體溫、手部消毒及身分證尾數人流控管。
第二是夜市：愛四路夜市13日起恢復營業，但人流管制且只能外帶，禁止邊走邊吃；廟口夜市則延市到7月26日。
第三是餐飲場所一律禁止內用，只能外帶。第四是娛樂漁船部分，娛樂漁船開放與否由中央主管機關下周一議定後辦理。
林右昌並指出，將持續關閉場館包括里民活動中心、校園操場、國民運動中心、公有運動場館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言