快訊

三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

PLG／簡浩帶槍投靠 夢想家小球部隊火力再升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮微解封 餐飲內用、戶外景點、東大門等有條件開放

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣東大門夜市因疫情警戒停業，縣府今公布，13日起有條件微解封。圖／報系資料照片
花蓮縣東大門夜市因疫情警戒停業，縣府今公布，13日起有條件微解封。圖／報系資料照片

三級警戒延長至7月26日，但中央授權地方部分場館可微解封。花蓮縣政府今天公布指引，餐飲內用、七星潭等戶外景點、東大門夜市、以及縣內的運動、藝文場館、遊憩場所都配合中央指引，有條件鬆綁。

縣長徐榛蔚說明，東大門夜市從13日起針對非遊戲類攤位店家可營業，要求店家需戴兩層口罩，飲食與熟食攤須加裝遮罩或隔板，並限外帶、外送，內用仍然禁止。微解封期間，東大門夜市僅開放中山路、重慶路及自由街出入口，並有總量2500人限制。

另外，為顧及遊戲類店家生計，店家在疫情期間可向縣府申請暫時變更為非遊戲類的營業項目。

餐飲小吃也可內用，但門口必須提供洗手設施，每人用餐距離1.5公尺以上，採梅花座或使用隔板，消費者除用餐外全程戴口罩。

藝文場館部分，電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院都有條件開放，座位應採梅花座或間隔座，鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，都有室內人數限制。

圖書館仍不開放讀者入館，讀者可在系統借閱後到圖書館單一窗口取書，還書則可投遞到任一公共圖書館還書箱。

室內外運動場館、健身房（游泳池除外）花蓮高爾夫球場降載，採取實聯制、全程戴口罩；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場都開放民眾使用，戶外須全程戴口罩。

七星潭和太平洋公園也解封，但開放範圍僅限草地公園區，一樣要戴口罩、不能群聚，至於海域沙灘區嚴禁進入，賞鯨業也開放，乘客數10人以上須降載。縣府表示，詳細的微解封指引，會在縣府網站及縣府臉書上公告。

花蓮縣長徐榛蔚今公布微解封指引，東大門夜市、餐飲內用、戶外景點等有條件開放。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚今公布微解封指引，東大門夜市、餐飲內用、戶外景點等有條件開放。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣東大門夜市因疫情警戒停業，縣府今公布，13日起有條件微解封。圖／報系資料照片
花蓮縣東大門夜市因疫情警戒停業，縣府今公布，13日起有條件微解封。圖／報系資料照片

口罩 圖書館 微解封

延伸閱讀

713微解封怎麼看？ 宜蘭觀光業者看法不同

台中微解封仍禁內用 餐飲業者氣炸了：空歡喜一場

與中央不同調 雲林國民運動中心暫不解封

微解封悶壞可上山吸口好空氣 劍湖山世界13日開園

相關新聞

基隆餐飲場所禁內用 林右昌：愛四路夜市限人流只外帶

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會宣布，針對中央微解封因應調整的行政措施，他表示，餐飲場所一律禁止內用，只能外帶。愛四路...

花蓮微解封 餐飲內用、戶外景點、東大門等有條件開放

三級警戒延長至7月26日，但中央授權地方部分場館可微解封。花蓮縣政府今天公布指引，餐飲內用、七星潭等戶外景點、東大門夜市...

713微解封怎麼看？ 宜蘭觀光業者看法不同

三級警戒再延長到7月26日，儘管中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，宜蘭縣羅東夜市卻不跟進，嚴格防疫禁止內用，就...

台東捕撈「司曼寧」 警方貼心提醒防疫及注意自身安全

台東南迴地區出海口，近日「司曼寧（日本禿頭鯊）」魚苗大出，吸引不少漁民前往海邊捕撈，一到夜晚頭燈點亮出海口宛如夜市熱鬧，...

臭！豬肉內臟偷倒河 宜蘭壯圍清出2.5噸

宜蘭壯圍鄉新南村美福大排分支舊港中排，被人發現棄置大量豬肉、內臟及小豬，經日曬發出惡臭，民眾通報縣府後，清出多達2.5公...

「終於看到妳了！」夫妻染疫重生 病房慶50年金婚

「老婆，終於看到你了！」先後確診的王先生、王太太，因症狀變嚴重，轉送到花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，在夫妻同室治療、相互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。