花蓮微解封 餐飲內用、戶外景點、東大門等有條件開放

三級警戒延長至7月26日，但中央授權地方部分場館可微解封。花蓮縣政府今天公布指引，餐飲內用、七星潭等戶外景點、東大門夜市、以及縣內的運動、藝文場館、遊憩場所都配合中央指引，有條件鬆綁。

縣長徐榛蔚說明，東大門夜市從13日起針對非遊戲類攤位店家可營業，要求店家需戴兩層口罩，飲食與熟食攤須加裝遮罩或隔板，並限外帶、外送，內用仍然禁止。微解封期間，東大門夜市僅開放中山路、重慶路及自由街出入口，並有總量2500人限制。

另外，為顧及遊戲類店家生計，店家在疫情期間可向縣府申請暫時變更為非遊戲類的營業項目。

餐飲小吃也可內用，但門口必須提供洗手設施，每人用餐距離1.5公尺以上，採梅花座或使用隔板，消費者除用餐外全程戴口罩。

藝文場館部分，電影院、花蓮鐵道文化園區、花蓮鐵道電影院都有條件開放，座位應採梅花座或間隔座，鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民野菜學校、客家文化會館展示室、演藝堂、石雕博物館、美術館、考古博物館等，都有室內人數限制。

圖書館仍不開放讀者入館，讀者可在系統借閱後到圖書館單一窗口取書，還書則可投遞到任一公共圖書館還書箱。

室內外運動場館、健身房（游泳池除外）花蓮高爾夫球場降載，採取實聯制、全程戴口罩；德興園區、美崙田徑場、花崗山田徑場都開放民眾使用，戶外須全程戴口罩。