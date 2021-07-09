713微解封怎麼看？ 宜蘭觀光業者看法不同

三級警戒再延長到7月26日，儘管中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，宜蘭縣羅東夜市卻不跟進，嚴格防疫禁止內用，就連當地觀光業也有不同想法，有民宿業者認為在防疫準則之下，可以逐步開放，也有人坦言看不懂政府微解封措施，直呼「真的不知道怎麼做」。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，縣政府做任何決定都是一體兩面，雖然要為縣民著想，但是老實講「對觀光產業傷害更重，我看不到底線，我真的看不到底。」就算想做生意，也只有零星業者，因為大家都害怕疫情再爆發。

王文新提到，宜蘭縣觀光業最大市場就在飯店、民宿和觀光工廠，但是現在「根本沒有人」，直言不看好微解封，因為「消費者信心指數沒回來」，業者無所適從。他也說，政府針對觀光產業補助真的不多，但是不無小補，只希望疫情趕快控制好。

宜蘭縣民宿發展協會理事長陳勝樂表示，逐步開放也是好，別一次開放。民眾對於微解封有安全疑慮，目前業者會做好實聯制、量體溫、噴酒精，以及落實清消毒工作。此外，協會建議業者接客量減半，退房先消毒、隔天再打掃，若房客非同住家人，須謹守室內5人、戶外10人規範。