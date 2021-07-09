疫情後藝術饗宴 台東南迴14件創作陸續完成

台東「南迴藝術季—Sicevudan從這出發」共有14件藝術作品分別座落在台東南迴地區，即日起陸續展出，希望疫情後讓藝術撫慰人心。

南迴公路大武老街前的大武南濱休憩區，一個階梯通往天際邊，這是南非藝術家斯德瑞東．范德莫威（Strijdom van der Merwe）和南迴土坂部落藝術家周聖賢的共同創作–通往天堂的階梯，階梯帶著觀賞者的視線往天際延伸，充滿旺盛的生命力。

台東縣政府文化處今年的「南迴藝術季—Sicevudan從這出發」，共有14件藝術作品分別座落在台東不同地點，已經陸續完成矗立在海邊、部落間。在大武鄉內就有4個藝術作品，皆在南迴公路往北走的沿海附近，包括起點、呼喚南島的風、通往天堂的階梯、太平洋的呼喚．相約南迴。

大武鄉公所說，雖然目前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情依然打擾著原本的生活，但還是期待在疫情過後經過大武時，不妨放慢腳步細細品味藝術家們透過藝術品訴說著駐足大武鄉創作時感受到的情懷，或許只是路過也不相識的你我可能會有相同感受。

台東縣長饒慶鈴表示，受到疫情影響，藝術家駐村過程遭受不少困難，仍積極與地方部落溝通，並尊重部落意見及配合中央防疫政策，調整創作方式與延緩進駐製作的時間，期待疫情過後，來訪南迴「從這出發」得到美好與溫暖的療癒。