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基隆廟口決定公休到26日 愛四路夜市意見分歧仍待整合
國內防疫3級警戒從12日延長到26日，休市中的基隆廟口、愛四路夜市原本規畫13日復市生變。純賣餐飲的廟口夜市已決定比照辦理，延到27日才營業。愛四路夜市區攤商較多，且商品多元，有人賣餐飲，也有人賣百貨，意見較分歧，到晚間8點尚未做出決定。
民眾口中的基隆「廟口夜市」，由仁三路奠濟宮兩側的攤位區及愛四路臨時設攤區組成，各自成立自治管理團體，兩處夜市會合呈英文「L」字型。
中央防疫指揮中心今天下午宣布，3級警戒從12日延長兩周到7月26日，但餐廳、電影院、博物館等行業及場所適度鬆綁。基隆廟口、愛四路夜市原本期待13日「3級降2級」，當天復市，沒想到3級警戒時間延長，攤商下午急商對策。
24小時營業的仁三路廟口夜市攤商，多賣餐點和飲料，傍晚就決定比照3級警戒時間延長，將休市時間延長到26日，設在仁三路、愛三路入口處的電子看板，隨即秀出公休到26日的公告文字。
愛四路夜市區每天下午4點營業，因為攤商數比廟口夜市多，且攤位商品更多元，除了餐飲，還有生活百貨和遊戲攤位等，攤商防疫措施各不相同，到晚間8點仍未達成共識。
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