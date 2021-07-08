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太平山713起微解封 民眾迫不及待出門放風
儘管三級警戒延長到7月26日，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區，以及自然步道，自7月13日起部分「微解封」，好消息也讓不少民眾迫不及待要出門放風。
太平山國家森林遊樂區的開園時間調整為6點到18點，人數採動態總量管制，若達800人即採一進一出，且入園須量體溫、實聯制。至於據點分流管制，翠峰湖景觀區同時段限300人，鳩之澤溫泉區則是200人，溫泉設施只開放家庭湯屋，大眾池暫停開放。
園區的鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林步道，以及望洋山步道，同時段100人為限，翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道則為150人。太平山莊、翠峰山屋住宿降載到5成以下，餐點改為盒餐，不提供合菜服務。
此外，羅東林業文化園區上午8點半到下午4點半採總量管制300人，且實施單一入口，僅開放羅東林管處大樓左側的中正北路120巷入園，展示館不開放。賣店如義美吉盛、木育森林館、日光山茶書院均遵照防疫指引，進行人數管制，而竹林咖啡館只供外帶，戶外的林鐵車廂用餐區暫停開放。
除了上述兩園區，羅東林管處所轄自然步道，只開放金瓜寮魚蕨步道、新店獅頭山步道、礁溪跑馬古道，以及拳頭姆步道共4條。新寮瀑布步道因工程施工中，暫不開放。另外，因考量須經原民部落、配合縣府暫停開放所轄風景區，包含聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、蘇花古道-大南澳越嶺段、朝陽步道，以及南澳古道共7條自然步道，持續暫停開放。
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