快訊

第二波疫苗開放登記 全台「第9、10類對象」最快7月16日接種

中央宣布微解封 新北市府人士「1句話」曝侯友宜態度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平山713起微解封 民眾迫不及待出門放風

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東林業文化園區自7月13日起，上午8點半到下午4點半採總量管制300人。圖／羅東林管處提供
羅東林業文化園區自7月13日起，上午8點半到下午4點半採總量管制300人。圖／羅東林管處提供

儘管三級警戒延長到7月26日，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區，以及自然步道，自7月13日起部分「微解封」，好消息也讓不少民眾迫不及待要出門放風。

太平山國家森林遊樂區的開園時間調整為6點到18點，人數採動態總量管制，若達800人即採一進一出，且入園須量體溫、實聯制。至於據點分流管制，翠峰湖景觀區同時段限300人，鳩之澤溫泉區則是200人，溫泉設施只開放家庭湯屋，大眾池暫停開放。

園區的鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林步道，以及望洋山步道，同時段100人為限，翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道則為150人。太平山莊、翠峰山屋住宿降載到5成以下，餐點改為盒餐，不提供合菜服務。

此外，羅東林業文化園區上午8點半到下午4點半採總量管制300人，且實施單一入口，僅開放羅東林管處大樓左側的中正北路120巷入園，展示館不開放。賣店如義美吉盛、木育森林館、日光山茶書院均遵照防疫指引，進行人數管制，而竹林咖啡館只供外帶，戶外的林鐵車廂用餐區暫停開放。

除了上述兩園區，羅東林管處所轄自然步道，只開放金瓜寮魚蕨步道、新店獅頭山步道、礁溪跑馬古道，以及拳頭姆步道共4條。新寮瀑布步道因工程施工中，暫不開放。另外，因考量須經原民部落、配合縣府暫停開放所轄風景區，包含聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、蘇花古道-大南澳越嶺段、朝陽步道，以及南澳古道共7條自然步道，持續暫停開放。

三星鄉的拳頭姆步道將開放民眾踏青。圖／羅東林管處提供
三星鄉的拳頭姆步道將開放民眾踏青。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區的開園時間調整為6點到18點。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區的開園時間調整為6點到18點。記者林佳彣／攝影
礁溪跑馬古道將於7月13日起開放。圖／羅東林管處提供
礁溪跑馬古道將於7月13日起開放。圖／羅東林管處提供

羅東 太平山 南澳

延伸閱讀

苗栗宣布微解封相關措施 3大親子公園仍不開放

中央宣布部分場域鬆綁 樂華夜市攤商：微解封仍然太早

寺廟微解封開放？龍山寺：暫時維持現狀

戶外園區運動場館微解封 民眾期待恢復生活常規

相關新聞

基隆廟口決定公休到26日 愛四路夜市意見分歧仍待整合

國內防疫3級警戒從12日延長到26日，休市中的基隆廟口、愛四路夜市原本規畫13日復市生變。純賣餐飲的廟口夜市已決定比照辦...

太平山713起微解封 民眾迫不及待出門放風

儘管三級警戒延長到7月26日，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區，以及自然步道，自7月...

三級警戒延長 宜蘭漁港及商圈夜市加強人流總量管制

中央宣布三級警戒延長到7月26日，部分場域微解封。宜蘭縣長林姿妙表示，明天開始至三級警戒解除期間，執行「提升休閒防疫健康...

影／宜蘭5星級自助餐廳改成頂級超市 試營運搶購人潮爆

疫情期間餐廳不對外開放，宜蘭礁溪寒沐酒店把360坪的自助餐廳改成頂級超市，規畫10大主題區、400項商品，包括現做美食、...

基隆社造德國國際建築展展出 疫情期間上國際舞台

基隆市6年來社區規劃師計畫改造了112個社區空間，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，邀請基隆參加國際建築展。市長林右...

因應微解封 台東一家五星飯店入住要PCR陰性或疫苗證明

台東市區一家五星飯店擔心微解封後，大量人流移動台東入住，推出長住嚴格的入住規定，旅客在入住時須出示PCR陰性證明或疫苗證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。