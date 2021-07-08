太平山713起微解封 民眾迫不及待出門放風

儘管三級警戒延長到7月26日，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區，以及自然步道，自7月13日起部分「微解封」，好消息也讓不少民眾迫不及待要出門放風。

太平山國家森林遊樂區的開園時間調整為6點到18點，人數採動態總量管制，若達800人即採一進一出，且入園須量體溫、實聯制。至於據點分流管制，翠峰湖景觀區同時段限300人，鳩之澤溫泉區則是200人，溫泉設施只開放家庭湯屋，大眾池暫停開放。

園區的鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林步道，以及望洋山步道，同時段100人為限，翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道則為150人。太平山莊、翠峰山屋住宿降載到5成以下，餐點改為盒餐，不提供合菜服務。

此外，羅東林業文化園區上午8點半到下午4點半採總量管制300人，且實施單一入口，僅開放羅東林管處大樓左側的中正北路120巷入園，展示館不開放。賣店如義美吉盛、木育森林館、日光山茶書院均遵照防疫指引，進行人數管制，而竹林咖啡館只供外帶，戶外的林鐵車廂用餐區暫停開放。