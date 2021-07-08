快訊

中職／指揮中心同意復賽 聯盟目標7月13日開打

離婚官司結果出爐！江宏傑、福原愛共同發聲明「結束婚姻關係」

3級警戒部分鬆綁 台東桂田喜來登酒店要求PCR陰性證明

中央社 / 台東縣8日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫3級警戒部分鬆綁，因應移動人口，台東飯店業者有要求旅客住宿出示PCR陰性證明，也有飯店住房採取隔間。

中央流行疫情指揮中心8日公布各行業的鬆綁指引，許多旅宿業者「既期待又怕受傷害」，台東桂田喜來登酒店日前即公布長住優惠專案，敘明3天2夜或5天4夜皆享有優惠價，除中央規定的防疫措施外，還增加「入住須提供核酸檢測及PCR檢測陰性證明或接種疫苗之證明」。

業者表示，所有的住房專案都必須提供相關證明，一方面為了控管飯店客人的人流量，也希望可以保護館內員工的健康安全，尤其目前疫情也不算是很穩定。

另外，暫時歇業的鹿鳴溫泉酒店也在昨天低調通知熟客，將於7月12日恢復營業。董事長潘貴蘭表示，這2天僅以電話通知熟客，沒有高調宣布，不過今天中午許多客人得知新冠肺炎防疫作為將微解封後，就湧入不少電話，目前訂房率已有10%。

潘貴蘭表示，除了遵照中央規定的防疫措施外，住房採取隔間方式，另外，過去櫃台服務人員會有詳細解說，現在改書面說明，減少接觸時間。

另外，所有回來酒店的工作人員，都要做快篩，安全健康才回來上班，健康地服務客人，公司也會幫員工保防疫險，畢竟現在大部分的員工都還沒有施打過疫苗。

新冠肺炎 酒店 疫情

延伸閱讀

防疫不解封！麥當勞「暫停內用、洗手間」延至7月26日

微解封順時中 盧秀燕：教職員工7月底應完成接種疫苗

設局說被打臉 柯文哲再嗆：有政府、只作秀？

電影院解封補習班不行！補教業：排不到疫苗情何以堪？

相關新聞

羅東夜市嘸微解封 7/26前禁內用.邊走邊吃

三級警戒再度延長，中央流行疫情指揮中心今天宣布7月13日起為解封，餐飲業更開放可以內用。宜蘭縣羅東鎮公所對此表示，羅東夜...

三級警戒延長 宜蘭漁港及商圈夜市加強人流總量管制

中央宣布三級警戒延長到7月26日，部分場域微解封。宜蘭縣長林姿妙表示，明天開始至三級警戒解除期間，執行「提升休閒防疫健康...

影／宜蘭5星級自助餐廳改成頂級超市 試營運搶購人潮爆

疫情期間餐廳不對外開放，宜蘭礁溪寒沐酒店把360坪的自助餐廳改成頂級超市，規畫10大主題區、400項商品，包括現做美食、...

基隆社造德國國際建築展展出 疫情期間上國際舞台

基隆市6年來社區規劃師計畫改造了112個社區空間，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，邀請基隆參加國際建築展。市長林右...

因應微解封 台東一家五星飯店入住要PCR陰性或疫苗證明

台東市區一家五星飯店擔心微解封後，大量人流移動台東入住，推出長住嚴格的入住規定，旅客在入住時須出示PCR陰性證明或疫苗證...

影／基隆祥豐街汰換舊管工程 路不平、停水停電居民苦

基隆市祥豐街因水管老舊常破管，結合中油同時進行汰管工程，但自4月動工後，居民反映臨時回填的柏油路面崎嶇不平易摔車，還有噪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。