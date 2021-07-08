3級警戒部分鬆綁 台東桂田喜來登酒店要求PCR陰性證明

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫3級警戒部分鬆綁，因應移動人口，台東飯店業者有要求旅客住宿出示PCR陰性證明，也有飯店住房採取隔間。

中央流行疫情指揮中心8日公布各行業的鬆綁指引，許多旅宿業者「既期待又怕受傷害」，台東桂田喜來登酒店日前即公布長住優惠專案，敘明3天2夜或5天4夜皆享有優惠價，除中央規定的防疫措施外，還增加「入住須提供核酸檢測及PCR檢測陰性證明或接種疫苗之證明」。

業者表示，所有的住房專案都必須提供相關證明，一方面為了控管飯店客人的人流量，也希望可以保護館內員工的健康安全，尤其目前疫情也不算是很穩定。

另外，暫時歇業的鹿鳴溫泉酒店也在昨天低調通知熟客，將於7月12日恢復營業。董事長潘貴蘭表示，這2天僅以電話通知熟客，沒有高調宣布，不過今天中午許多客人得知新冠肺炎防疫作為將微解封後，就湧入不少電話，目前訂房率已有10%。

潘貴蘭表示，除了遵照中央規定的防疫措施外，住房採取隔間方式，另外，過去櫃台服務人員會有詳細解說，現在改書面說明，減少接觸時間。

另外，所有回來酒店的工作人員，都要做快篩，安全健康才回來上班，健康地服務客人，公司也會幫員工保防疫險，畢竟現在大部分的員工都還沒有施打過疫苗。