快訊

什麼時候輪到我打疫苗？ 圖表先看前面八類施打進度

紓困再加碼！月投保薪資34800元以下者 符合「3要件」可領1萬補貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭5星級自助餐廳改成頂級超市 試營運搶購人潮爆

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
列入必買限量美食東北椒麻蜜汁全雞，很受大家歡迎。圖／寒沐提供
列入必買限量美食東北椒麻蜜汁全雞，很受大家歡迎。圖／寒沐提供

疫情期間餐廳不對外開放，宜蘭礁溪寒沐酒店把360坪的自助餐廳改成頂級超市，規畫10大主題區、400項商品，包括現做美食、海鮮料理、生鮮蔬果、現調飲品及烘焙糕點等，多款美食吸睛，飯店管控人流維持每人5坪購物空間，超好逛，今天試營運首日吸引很多客人。

「寒沐食市」是縣內第一家自助餐廳改成超市的飯店，產品種類琳瑯滿目，從30元現做車輪餅到1380元的牛肋骨，應有盡有，其中有3款限量供應包括東北椒麻蜜汁全雞199元、2公分厚切綜合生魚片15片380元、現撈活蝦售完為止，尤其椒麻全雞以羅勒葉與奧勒岡香料粉醃製烤成，香氣十足，今天試營運限量30隻，很快被搶光。

特色商品豪華派對握壽司盛合原價1680元，超殺價999元；龍舟台塑牛扒飯500元，以蒸烤方式將牛肋骨烹煮至軟嫩，搭配鮭魚蟹絲炒飯、白蝦、時蔬，份量十足；香麻韻繚繞舌尖的四川水煮嫩肥牛680元，適合全家享用；精品水產區有現撈新鮮泰國蝦與白蝦，提供代客烹煮，或買冷凍生鮮帶回家。

宜蘭風味則有相思木櫻桃鴨半隻，大溪漁港的肥美蚵仔製成的老媽麻婆鮮蚵蓋飯150元，紅蘿蔔、洋蔥及芹菜等礁溪時蔬入菜的溫泉蔬菜牛肉湯120元，鹹香的鴨賞香料吐司。

異國熟食餐盒及燒烤等速取美味，例如泰式紅咖哩海鮮飯、日式咖哩豬排飯、蒲燒鰻丼飯、松露燻雞義大利麵、德國豬腳等；冷凍料理包有拌麵拌飯皆宜的辣妹子牛三寶包、櫻桃鴨醬肉燥包、松露蔥油鴨蓉包，全新火鍋包有重慶辣妹子麻辣湯、綠藤比花嬌青麻白湯。

超過40種甜點蛋糕、麵包吐司、黑水豆花與現烤車輪餅等，親子必買的爆爆尼DIY巧克力蛋糕，現場還有手搖沁涼飲料。飯店更把房間整個搬到超市，就連枕頭、浴衣、毛巾、沐浴備品等熱銷人氣商品也能買回家。

小朋友超喜歡的爆爆尼巧克力蛋糕。圖／寒沐提供
小朋友超喜歡的爆爆尼巧克力蛋糕。圖／寒沐提供
超厚2公分的生魚片。記者戴永華／攝影
超厚2公分的生魚片。記者戴永華／攝影
大溪漁港的肥美蚵仔製成的老媽麻婆鮮蚵蓋飯。圖／寒沐提供
大溪漁港的肥美蚵仔製成的老媽麻婆鮮蚵蓋飯。圖／寒沐提供
多款在地生鮮蔬果方便消費者買回家烹煮。圖／寒沐提供
多款在地生鮮蔬果方便消費者買回家烹煮。圖／寒沐提供
每人都有5坪的採買空間，保持安全距離，很好買。記者戴永華／攝影
每人都有5坪的採買空間，保持安全距離，很好買。記者戴永華／攝影
生鮮活蝦可以現煮料理帶回家。記者戴永華／攝影
生鮮活蝦可以現煮料理帶回家。記者戴永華／攝影
特色商品豪華派對握壽司盛合原價1680元，超殺價999元。圖／寒沐提供
特色商品豪華派對握壽司盛合原價1680元，超殺價999元。圖／寒沐提供

生鮮 海鮮

延伸閱讀

宜蘭迎接微解封 餐飲業、飯店做隔板需求增

宜蘭69至71歲長者 7月8日起可預約莫德納疫苗施打

宜蘭69至71歲縣民 明起開放預約打疫苗

高鐵延伸宜蘭案 市長江聰淵建議交通部選宜蘭車站

相關新聞

影／基隆祥豐街汰換舊管工程 路不平、停水停電居民苦

基隆市祥豐街因水管老舊常破管，結合中油同時進行汰管工程，但自4月動工後，居民反映臨時回填的柏油路面崎嶇不平易摔車，還有噪...

花蓮頻繁地震 193縣道小坍方警協助清除

花蓮昨天到目前已發生15次地震，震央都在壽豐鄉，雖然沒有重大災情，不過在震央附近的193縣道29.6公里處有多顆石頭掉落...

因應微解封 台東一家五星飯店入住要PCR陰性或疫苗證明

台東市區一家五星飯店擔心微解封後，大量人流移動台東入住，推出長住嚴格的入住規定，旅客在入住時須出示PCR陰性證明或疫苗證...

影／宜蘭5星級自助餐廳改成頂級超市 試營運搶購人潮爆

疫情期間餐廳不對外開放，宜蘭礁溪寒沐酒店把360坪的自助餐廳改成頂級超市，規畫10大主題區、400項商品，包括現做美食、...

基隆社造德國國際建築展展出 疫情期間上國際舞台

基隆市6年來社區規劃師計畫改造了112個社區空間，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，邀請基隆參加國際建築展。市長林右...

她對榮民視如親人照顧 他兩岸沒親人立遺囑財產給義女

住基隆市的楊姓老榮民3年多前去世，他獨居單身，在台灣和大陸都沒有親人，平時除了榮民服務處照顧外，一名傅姓女士對他也照顧有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。