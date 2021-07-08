影／宜蘭5星級自助餐廳改成頂級超市 試營運搶購人潮爆

疫情期間餐廳不對外開放，宜蘭礁溪寒沐酒店把360坪的自助餐廳改成頂級超市，規畫10大主題區、400項商品，包括現做美食、海鮮料理、生鮮蔬果、現調飲品及烘焙糕點等，多款美食吸睛，飯店管控人流維持每人5坪購物空間，超好逛，今天試營運首日吸引很多客人。

「寒沐食市」是縣內第一家自助餐廳改成超市的飯店，產品種類琳瑯滿目，從30元現做車輪餅到1380元的牛肋骨，應有盡有，其中有3款限量供應包括東北椒麻蜜汁全雞199元、2公分厚切綜合生魚片15片380元、現撈活蝦售完為止，尤其椒麻全雞以羅勒葉與奧勒岡香料粉醃製烤成，香氣十足，今天試營運限量30隻，很快被搶光。

特色商品豪華派對握壽司盛合原價1680元，超殺價999元；龍舟台塑牛扒飯500元，以蒸烤方式將牛肋骨烹煮至軟嫩，搭配鮭魚蟹絲炒飯、白蝦、時蔬，份量十足；香麻韻繚繞舌尖的四川水煮嫩肥牛680元，適合全家享用；精品水產區有現撈新鮮泰國蝦與白蝦，提供代客烹煮，或買冷凍生鮮帶回家。

宜蘭風味則有相思木櫻桃鴨半隻，大溪漁港的肥美蚵仔製成的老媽麻婆鮮蚵蓋飯150元，紅蘿蔔、洋蔥及芹菜等礁溪時蔬入菜的溫泉蔬菜牛肉湯120元，鹹香的鴨賞香料吐司。

異國熟食餐盒及燒烤等速取美味，例如泰式紅咖哩海鮮飯、日式咖哩豬排飯、蒲燒鰻丼飯、松露燻雞義大利麵、德國豬腳等；冷凍料理包有拌麵拌飯皆宜的辣妹子牛三寶包、櫻桃鴨醬肉燥包、松露蔥油鴨蓉包，全新火鍋包有重慶辣妹子麻辣湯、綠藤比花嬌青麻白湯。