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基隆社造德國國際建築展展出 疫情期間上國際舞台
基隆市6年來社區規劃師計畫改造了112個社區空間，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，邀請基隆參加國際建築展。市長林右昌在線上致詞時表示，感謝博物館對基隆城市治理在6年間的成果和參與式治理予以肯定，邀請疫情後來基隆作客。
此次展覽有別展現主流大師的作品，而是從社區主動改善環境與專業者一起讓生活變好，拋出建築與都市不同層面的思考，展期3個月，自7月7日至10月3日。
林右昌昨受邀線上開幕致詞表示，6年來基隆社區規劃師計畫改造了112個社區空間，從結合校園及大型公寓大廈的空間改造、地區公園改善、兒童遊具構築等各點環境改造，讓社區從環境改造轉變為社區建築師與社區規劃師，落實社區自主運作的政策初衷。
德國慕尼黑建築工業大學博物館館長Andres Lepik表示，深受台灣社區建築感動，在疫情限制下突破萬難舉辦此次展覽，在「營造社區ing」單元內看到社區民眾在地的空間營造，聽見社區理想行動者們許多感動的故事。
基隆市政府說，展覽由德方與文化部等共同策劃，並由土耳其畢爾肯大學的裘振宇建築師及實踐大學建築系王俊雄老師為策展人，策劃「活在宜蘭．做出宜蘭」、「營造社區ing」、「建構建築自主性」、「為世界公民而建」「新竹再生進行中」等五大展區主題。
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