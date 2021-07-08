基隆社造德國國際建築展展出 疫情期間上國際舞台

基隆市6年來社區規劃師計畫改造了112個社區空間，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，邀請基隆參加國際建築展。市長林右昌在線上致詞時表示，感謝博物館對基隆城市治理在6年間的成果和參與式治理予以肯定，邀請疫情後來基隆作客。

此次展覽有別展現主流大師的作品，而是從社區主動改善環境與專業者一起讓生活變好，拋出建築與都市不同層面的思考，展期3個月，自7月7日至10月3日。

林右昌昨受邀線上開幕致詞表示，6年來基隆社區規劃師計畫改造了112個社區空間，從結合校園及大型公寓大廈的空間改造、地區公園改善、兒童遊具構築等各點環境改造，讓社區從環境改造轉變為社區建築師與社區規劃師，落實社區自主運作的政策初衷。

德國慕尼黑建築工業大學博物館館長Andres Lepik表示，深受台灣社區建築感動，在疫情限制下突破萬難舉辦此次展覽，在「營造社區ing」單元內看到社區民眾在地的空間營造，聽見社區理想行動者們許多感動的故事。