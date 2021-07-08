因應微解封 台東一家五星飯店入住要PCR陰性或疫苗證明

台東市區一家五星飯店擔心微解封後，大量人流移動台東入住，推出長住嚴格的入住規定，旅客在入住時須出示PCR陰性證明或疫苗證明，業者表示基於保護其他客人及飯店人員安全。

飯店公關黃馨瑩說，此項規定是針對3天2夜或5天4夜長住旅客，主要長住旅客時間長，不確定性因素高，所以才會設定這樣的條件，其餘一般入住則依照中央防疫規定辦理，非設定所有入。

她強調，若中央相關防疫有所放寬，自然公司會針對相關入住的條件，會有所滾動調整，當然前提都以中央指引為主，就怕微解封後造成大量人流移動台東，造成防疫破口就不好。

相較於這間五星級飯店，台東其他飯店業者則仍是一般防疫規範辦理，包括量體溫、消毒及實聯制登記，對於居家隔離及自主健康管理者則拒絕入住，對於微解封都期待又怕受傷害。