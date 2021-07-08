聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應微解封 台東一家五星飯店入住要PCR陰性或疫苗證明
台東市區一家五星飯店擔心微解封後，大量人流移動台東入住，推出長住嚴格的入住規定，旅客在入住時須出示PCR陰性證明或疫苗證明，業者表示基於保護其他客人及飯店人員安全。
飯店公關黃馨瑩說，此項規定是針對3天2夜或5天4夜長住旅客，主要長住旅客時間長，不確定性因素高，所以才會設定這樣的條件，其餘一般入住則依照中央防疫規定辦理，非設定所有入。
她強調，若中央相關防疫有所放寬，自然公司會針對相關入住的條件，會有所滾動調整，當然前提都以中央指引為主，就怕微解封後造成大量人流移動台東，造成防疫破口就不好。
相較於這間五星級飯店，台東其他飯店業者則仍是一般防疫規範辦理，包括量體溫、消毒及實聯制登記，對於居家隔離及自主健康管理者則拒絕入住，對於微解封都期待又怕受傷害。
黃馨瑩表示，長住型入住規定自1日起推出以來，確實有旅客詢問，但因都不符合設定條件，所以自今還未有人入住，但仍是有信心會有客源符合條件來入住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言