快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆祥豐街汰換舊管工程 路不平、停水停電居民苦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影

基隆市祥豐街因水管老舊常破管，結合中油同時進行汰管工程，但自4月動工後，居民反映臨時回填的柏油路面崎嶇不平易摔車，還有噪、停水、停話等問題，居民怨聲四起。水公司今天在會勘時表示，臨時性回填會有不平請民眾見諒，7月底完工後將全路段刨鋪路就會平了。

建國里長王雅蘭說，臨時柏油填了又補，補了又填，居民迭有抱怨，施工後有噪音、灰塵、停水、電話也不通，居民不斷陳情何時可以好，十分不便。

市議員張顥瀚表示，祥豐街道路進行汰管工程，導致路面崎嶇不平，用路人怨聲四起，還有噪音、停水等問題，祥豐街加油站到立德路口在本周日收尾工作後，會先道路刨鋪，另外，祥豐街和立德路口到海關宿舍這段，因要避過箱涵施工，還要10個工作天，2周後會完成工程。

張顥瀚說，整個祥豐街改善工程7月底完成，並進行全路段刨鋪，可以解決長久以來破漏水及道路不平的問題。

自來水公司第一區管理處副處長李基城指出，因為此次工程除自來、中油、電信也一起做，包括時間、工期都要調整，為了日後的安全，是不得已的必要過程。已完成的路段會先刨鋪，全段完工後才再全面刨鋪，部分路段是臨時性回填造成不平，請民眾見諒。

祥豐街因自來水管老舊，破管及漏水頻率高，但上方有中油管線汰換不易，長期以來路面東補一塊，西補一塊，被稱為基隆的爛路，經協調2年多，台水、中油決定共同施工汰換舊管，4月動工，希望可以擺脫爛路惡名。

祥豐街是市區通往海濱地區重要的道路之一，但長期以來道路品質不良，讓市民在通行時都必須格外小心，只能以「貼藥膏」方式改善，受到民眾抱怨。

基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影
基隆祥豐街汰換管工程，路不平、停水、停電居民苦。記者游明煌／攝影

中油 停水 漏水

延伸閱讀

影／基隆嶼可能微解封 基隆娛樂漁船業者整備要海上啟航

停水1天但48小時後仍沒水 山海觀3千住戶沒水洗澡惹怨

這14里準備儲水! 桃園7月6日停水8小時 影響8500用戶

基隆中正、信義區今上午9時起大停水 2萬4千戶停1天

相關新聞

花蓮頻繁地震 193縣道小坍方警協助清除

花蓮昨天到目前已發生15次地震，震央都在壽豐鄉，雖然沒有重大災情，不過在震央附近的193縣道29.6公里處有多顆石頭掉落...

她對榮民視如親人照顧 他兩岸沒親人立遺囑財產給義女

住基隆市的楊姓老榮民3年多前去世，他獨居單身，在台灣和大陸都沒有親人，平時除了榮民服務處照顧外，一名傅姓女士對他也照顧有...

協和電改建環評線上審 議員陳薇仲批填海造陸替海送終

基隆市議員陳薇仲指出，正值疫情嚴峻全國實施三級警戒，環保署日前公告於7月9日將以線上會議形式進行「協和發電廠更新改建計畫...

影／基隆祥豐街汰換舊管工程 路不平、停水停電居民苦

基隆市祥豐街因水管老舊常破管，結合中油同時進行汰管工程，但自4月動工後，居民反映臨時回填的柏油路面崎嶇不平易摔車，還有噪...

台東五福谷溪生態改變 水保局台東分局將改善防砂壩

台東南迴改2019年底安朔高架橋完工通車，不過，受到工程影響，這幾年五福谷溪流生態明顯改變，尤其是蝦、鰻、蟹等洄游生物減...

崁仔頂漁市 人流剩3成 期待微解封

台灣疫情趨緩，12日中央針對特定場域可能微解封，基隆市長林右昌表示，基隆已經準備好配套措施，但各市場仍要維持2罩1套。崁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。