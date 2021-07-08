影／基隆祥豐街汰換舊管工程 路不平、停水停電居民苦

基隆市祥豐街因水管老舊常破管，結合中油同時進行汰管工程，但自4月動工後，居民反映臨時回填的柏油路面崎嶇不平易摔車，還有噪、停水、停話等問題，居民怨聲四起。水公司今天在會勘時表示，臨時性回填會有不平請民眾見諒，7月底完工後將全路段刨鋪路就會平了。

建國里長王雅蘭說，臨時柏油填了又補，補了又填，居民迭有抱怨，施工後有噪音、灰塵、停水、電話也不通，居民不斷陳情何時可以好，十分不便。

市議員張顥瀚表示，祥豐街道路進行汰管工程，導致路面崎嶇不平，用路人怨聲四起，還有噪音、停水等問題，祥豐街加油站到立德路口在本周日收尾工作後，會先道路刨鋪，另外，祥豐街和立德路口到海關宿舍這段，因要避過箱涵施工，還要10個工作天，2周後會完成工程。

張顥瀚說，整個祥豐街改善工程7月底完成，並進行全路段刨鋪，可以解決長久以來破漏水及道路不平的問題。

自來水公司第一區管理處副處長李基城指出，因為此次工程除自來、中油、電信也一起做，包括時間、工期都要調整，為了日後的安全，是不得已的必要過程。已完成的路段會先刨鋪，全段完工後才再全面刨鋪，部分路段是臨時性回填造成不平，請民眾見諒。

祥豐街因自來水管老舊，破管及漏水頻率高，但上方有中油管線汰換不易，長期以來路面東補一塊，西補一塊，被稱為基隆的爛路，經協調2年多，台水、中油決定共同施工汰換舊管，4月動工，希望可以擺脫爛路惡名。