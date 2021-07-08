花蓮頻繁地震 193縣道小坍方警協助清除

花蓮昨天到目前已發生15次地震，震央都在壽豐鄉，雖然沒有重大災情，不過在震央附近的193縣道29.6公里處有多顆石頭掉落，警方獲報後，與居民合力將其中1顆約百公斤重的石頭移至路旁，保持路面通行，由於縣道路燈較少，警方請路旁民宅開啓圍牆夜燈，維護用路人行車安全。

花蓮昨天開始發生多次地震，震央都在花蓮縣政府南偏西方的壽豐鄉，由於深度都是屬於5到10公里之間不等的淺層地震，晃動十分明顯，幸好沒有傳出重大災情。

儘管縣道193不是主要幹道，沿路仍有部分鄉親居住，有用路人發現路上有碎石道落，還有一顆重達百公斤的石頭，阻礙交通安全，趕緊報警處理。警方到現場立即通報相關單位，並與月眉村長周光明及熱心村民合作，先將大石頭搬到路邊，也掃除小碎石，避免車輛經過發生危險。