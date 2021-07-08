花蓮餘震頻繁道路小規模坍方 警民合力搬移落石

自昨天晚間到今天上午花蓮縣近海與壽豐鄉共發生10多次地震，震央附近的193縣道29.6公里處發生小規模坍方，員警獲報到場與熱心民眾合力將一顆約百公斤重的落石移至路旁。

花蓮縣昨天晚間7時24分發生芮氏規模5.4地震後，陸續發生多次餘震，震央都在壽豐鄉同一區域，都屬淺層地震，花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉的民眾都能感受到明顯的晃動，所幸沒有傳出重大災情。

花蓮縣警察局吉安分局今天表示，昨天晚間接獲民眾報案指193縣道29.6公里處發生落石坍方，轄區警員獲報前往，與月眉村長周光明及熱心村民合力將一顆重達百公斤的石頭搬移至路旁，並放置交通錐，維持車道順暢，也商請路旁民宅開啓圍牆夜燈，維護用路人行車安全。

吉安警分局表示，受到餘震及環流氣候影響，山區可能出現較大雨勢、斷枝及道路坍方落石等情形，呼籲民眾現值防疫期間，大家應盡量減少外出，非必要避免前往山區，也千萬不要冒險涉水，如需了解相關最新路況，可撥打各山區派出所電話或110詢問。