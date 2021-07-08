她對榮民視如親人照顧 他兩岸沒親人立遺囑財產給義女

住基隆市的楊姓老榮民3年多前去世，他獨居單身，在台灣和大陸都沒有親人，平時除了榮民服務處照顧外，一名傅姓女士對他也照顧有加，視他如親人，並收為義女，老榮民暗中預立遺囑要把財產交給她，感念她無私的照顧。榮服處在3年期滿後，昨天將這筆錢交給她，完成老榮民的遺願。

基隆榮民服務處今天指出，楊姓老榮民生前有感於義女傅女士視如家人的照顧，以預立遺囑的方式，規畫身後財產簽立遺贈。楊老先生107年3月15日去世後，因在台無親人，基隆榮服處為遺產管理機構，依兩岸條例規定，於3年繼承期限屆滿，昨天上午由處長鄭源敏在基隆榮服處將支票交給傅姓女士。

鄭源敏說，他帶領全體同仁表達對傅女士長年照顧楊老先生的敬意，並依楊老先生遺願交付遺款給傅女士，完成遺產管理機構的責任。

榮服處表示，公告3年主要要讓大陸、台灣是否有親人、繼承人等來請領，如果都沒有，又未立遺囑，期滿後歸國庫；如果有立遺囑，則在期滿後，將財產則交受領人。

據指出，傅姓女士在老榮民生前對他照顧有加，視他如親人，老翁還收她為義女，老榮民沒有妻小，大陸也沒有親人，暗中預立遺囑要把財產交給她，感念她無私的照顧。