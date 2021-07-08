快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她對榮民視如親人照顧 他兩岸沒親人立遺囑財產給義女

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
她對榮民視如親人照顧，他兩岸沒親人立遺囑財產給義女。圖／基隆市榮民服務處提供
她對榮民視如親人照顧，他兩岸沒親人立遺囑財產給義女。圖／基隆市榮民服務處提供

基隆市的楊姓老榮民3年多前去世，他獨居單身，在台灣和大陸都沒有親人，平時除了榮民服務處照顧外，一名傅姓女士對他也照顧有加，視他如親人，並收為義女，老榮民暗中預立遺囑要把財產交給她，感念她無私的照顧。榮服處在3年期滿後，昨天將這筆錢交給她，完成老榮民的遺願。

基隆榮民服務處今天指出，楊姓老榮民生前有感於義女傅女士視如家人的照顧，以預立遺囑的方式，規畫身後財產簽立遺贈。楊老先生107年3月15日去世後，因在台無親人，基隆榮服處為遺產管理機構，依兩岸條例規定，於3年繼承期限屆滿，昨天上午由處長鄭源敏在基隆榮服處將支票交給傅姓女士。

鄭源敏說，他帶領全體同仁表達對傅女士長年照顧楊老先生的敬意，並依楊老先生遺願交付遺款給傅女士，完成遺產管理機構的責任。

榮服處表示，公告3年主要要讓大陸、台灣是否有親人、繼承人等來請領，如果都沒有，又未立遺囑，期滿後歸國庫；如果有立遺囑，則在期滿後，將財產則交受領人。

據指出，傅姓女士在老榮民生前對他照顧有加，視他如親人，老翁還收她為義女，老榮民沒有妻小，大陸也沒有親人，暗中預立遺囑要把財產交給她，感念她無私的照顧。

榮民 基隆 遺產

延伸閱讀

造神！大陸各部委爭相設立習近平思想研究中心

大陸傳收緊中概股監管 VIE境外上市須批准

影／基隆嶼可能微解封 基隆娛樂漁船業者整備要海上啟航

大陸查平台企業壟斷 重點鎖定醫藥、汽車等領域

相關新聞

她對榮民視如親人照顧 他兩岸沒親人立遺囑財產給義女

住基隆市的楊姓老榮民3年多前去世，他獨居單身，在台灣和大陸都沒有親人，平時除了榮民服務處照顧外，一名傅姓女士對他也照顧有...

協和電改建環評線上審 議員陳薇仲批填海造陸替海送終

基隆市議員陳薇仲指出，正值疫情嚴峻全國實施三級警戒，環保署日前公告於7月9日將以線上會議形式進行「協和發電廠更新改建計畫...

台東五福谷溪生態改變 水保局台東分局將改善防砂壩

台東南迴改2019年底安朔高架橋完工通車，不過，受到工程影響，這幾年五福谷溪流生態明顯改變，尤其是蝦、鰻、蟹等洄游生物減...

崁仔頂漁市 人流剩3成 期待微解封

台灣疫情趨緩，12日中央針對特定場域可能微解封，基隆市長林右昌表示，基隆已經準備好配套措施，但各市場仍要維持2罩1套。崁...

移動式正壓採檢站 助力花蓮門諾

花蓮門諾醫院昨獲國際扶輪社捐贈2座移動式正壓採檢站，讓第一線醫護人員篩檢時降低染疫風險，也不需要在大熱天時還得穿著全套防...

東海岸打卡景點 雙心石雕「心碎」

東海岸著名打卡景點，花蓮縣豐濱鄉海邊的石門班哨角雙心石雕，昨天被公所人員巡查發現「心碎」，公所立即會勘，評估是年久自然損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。