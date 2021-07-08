花蓮2天十餘次有感地震 消防局籲做好防震自保準備

花蓮昨天至今已發生十餘次規模3.3至5.4的有感地震，讓人回想起2018年花蓮0206地震發生前幾天也是密集、頻繁的地震而心生害怕。花蓮縣消防局呼籲民眾應做好防震自保準備。

花蓮縣消防局今天表示，經與中央氣象局地震測報中心聯繫，並從氣象局發布的地震報告獲知，這兩天接連十餘次密集又頻繁發生地震，主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的交界，在板塊擠壓作用下，花蓮原本就屬於地震發生頻率高的地區。

由於這多起地震震源位置幾乎都集中在菲律賓海板塊開始隱沒入歐亞大陸板塊、地殼比較破碎的區域，板塊擠壓蓄積的能量會因板塊破碎而陸續釋放，且震源深度都不到15公里，因此都屬於規模不小的極淺層有感地震。

消防局指出，雖然頻繁發生的地震有助於釋放能量，但這十多起地震的震央距離人口與建築物稠密的花蓮市、吉安鄉不遠，因此不能掉以輕心。

消防局長林文瑞呼籲民眾，地震發生時要做好「趴下、掩護、穩住」的自保動作；地震後如果有任何災情撥打119報案，並帶著身邊的親人躲到戶外空曠處確保安全。

家中的大型家具、吊燈與容易傾倒的電器物品也要使用L型螺絲等固定在牆壁、天花板上，避免地震時掉落而砸傷人。

此外，密集發生地震，也容易造成山區道路如中橫及蘇花、台11線海岸公路等發生落石坍方災情，用路人務必注意安全，行進間遇到地震時馬上減速、開啟警示燈，靠向路邊空曠處停車，確認地震停止後再繼續前進；如發現落石坍方災情，可以撥打1999或119通報公路管理養護單位排除。