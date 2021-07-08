快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

花蓮2天十餘次有感地震 消防局籲做好防震自保準備

中央社 / 花蓮縣8日電

花蓮昨天至今已發生十餘次規模3.3至5.4的有感地震，讓人回想起2018年花蓮0206地震發生前幾天也是密集、頻繁的地震而心生害怕。花蓮縣消防局呼籲民眾應做好防震自保準備。

花蓮縣消防局今天表示，經與中央氣象局地震測報中心聯繫，並從氣象局發布的地震報告獲知，這兩天接連十餘次密集又頻繁發生地震，主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的交界，在板塊擠壓作用下，花蓮原本就屬於地震發生頻率高的地區。

由於這多起地震震源位置幾乎都集中在菲律賓海板塊開始隱沒入歐亞大陸板塊、地殼比較破碎的區域，板塊擠壓蓄積的能量會因板塊破碎而陸續釋放，且震源深度都不到15公里，因此都屬於規模不小的極淺層有感地震。

消防局指出，雖然頻繁發生的地震有助於釋放能量，但這十多起地震的震央距離人口與建築物稠密的花蓮市、吉安鄉不遠，因此不能掉以輕心。

消防局長林文瑞呼籲民眾，地震發生時要做好「趴下、掩護、穩住」的自保動作；地震後如果有任何災情撥打119報案，並帶著身邊的親人躲到戶外空曠處確保安全。

家中的大型家具、吊燈與容易傾倒的電器物品也要使用L型螺絲等固定在牆壁、天花板上，避免地震時掉落而砸傷人。

此外，密集發生地震，也容易造成山區道路如中橫及蘇花、台11線海岸公路等發生落石坍方災情，用路人務必注意安全，行進間遇到地震時馬上減速、開啟警示燈，靠向路邊空曠處停車，確認地震停止後再繼續前進；如發現落石坍方災情，可以撥打1999或119通報公路管理養護單位排除。

地震 板塊 氣象局

延伸閱讀

不尋常！ 今晨花蓮又規模5.4震「成雙主震」 氣象局不排除更大地震

一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

花蓮晚間規模5.4地震 網友：昨隕石今地震

今晚花蓮壽豐鄉規模5.4地震 台中消防局：暫無災情

相關新聞

她對榮民視如親人照顧 他兩岸沒親人立遺囑財產給義女

住基隆市的楊姓老榮民3年多前去世，他獨居單身，在台灣和大陸都沒有親人，平時除了榮民服務處照顧外，一名傅姓女士對他也照顧有...

協和電改建環評線上審 議員陳薇仲批填海造陸替海送終

基隆市議員陳薇仲指出，正值疫情嚴峻全國實施三級警戒，環保署日前公告於7月9日將以線上會議形式進行「協和發電廠更新改建計畫...

台東五福谷溪生態改變 水保局台東分局將改善防砂壩

台東南迴改2019年底安朔高架橋完工通車，不過，受到工程影響，這幾年五福谷溪流生態明顯改變，尤其是蝦、鰻、蟹等洄游生物減...

崁仔頂漁市 人流剩3成 期待微解封

台灣疫情趨緩，12日中央針對特定場域可能微解封，基隆市長林右昌表示，基隆已經準備好配套措施，但各市場仍要維持2罩1套。崁...

移動式正壓採檢站 助力花蓮門諾

花蓮門諾醫院昨獲國際扶輪社捐贈2座移動式正壓採檢站，讓第一線醫護人員篩檢時降低染疫風險，也不需要在大熱天時還得穿著全套防...

東海岸打卡景點 雙心石雕「心碎」

東海岸著名打卡景點，花蓮縣豐濱鄉海邊的石門班哨角雙心石雕，昨天被公所人員巡查發現「心碎」，公所立即會勘，評估是年久自然損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。