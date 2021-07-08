協和電改建環評線上審 議員陳薇仲批填海造陸替海送終

基隆市議員陳薇仲指出，正值疫情嚴峻全國實施三級警戒，環保署日前公告於7月9日將以線上會議形式進行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。協和電廠更新改建案，將嚴重破壞海洋生態環境及基隆觀光資源，無疑填海造陸直接替海送終。

立委員陳椒華今天上午10時30分召開「環委任期僅剩3周，應暫緩四接線上環評─台電惡意趁亂闖關，填海造陸直接替海送終」線上記者會，邀立委邱顯智、賴香伶、基隆市議員陳薇仲、王醒之、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、中研院生物多樣性研究中心陳昭倫研究員、基隆市野鳥學會鄭暐理事長等與會。呼籲在線上審查法制化尚未完成前，應暫緩協和電廠更新改建案線上環評。

陳薇仲在臉書說，由於環保署環評審查關係到龐大的開發和環境影響，過去就算是實體環評，也常有公民無法現場旁聽、難以表得意見的惡評。而此次趕著以「線上」進行專案小組審查，除了旁聽技術造成影音難以傳播，根本難以完整納入公民意見，也缺乏法源和當公民意見無法陳述時暫緩舉辦的機制。

她說，這次協和電廠（外木山）填海造陸案，從專案小組第一次初審會遭專案小組退回後，台電仍然不願完整評估協和電廠接收站降低生態影響之替待方案（如FSRU），持續以「填海造陸」18.6公頃（等於是443個籃球場面積）作為第四天然氣唯一方案、再次強力叩關環評。

陳薇仲表示，台電無疑要讓花最多納稅人的稅金、用最久的工期、最慢、最沒有效益的填海造陸，趕走保育類綠蠵龜、在7萬多株外木山珊瑚和以珊瑚維生的豐富生態系填上灰暗的土方，直接毀掉基隆西岸的漁業和等待復甦的觀光業，以及美麗的外木山海岸。線上記者會網址直播

台電在去年9月說明會向地方表示，協和發電廠既有4部燃油機組，前年起陸續屆齡除役，為因應北部地區用電需求，台電規畫將協和發電廠轉型為燃氣電廠，預計新設2部燃氣複循環機組，並配置最新汙染防制設備，預計排煙空氣品質可提升80%以上，並提高機組效率及降低對環境的影響。