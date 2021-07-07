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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

影／基隆嶼可能微解封 基隆娛樂漁船業者整備要海上啟航

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嶼可能微解封，基隆娛樂漁船業者整備要海上啟航。記者游明煌／攝影
基隆嶼可能微解封，基隆娛樂漁船業者整備要海上啟航。記者游明煌／攝影

警戒三級後新北基隆配合防疫暫停載客營業，中央可能在12日微解封，基隆市政府打算重新開放基隆嶼登島觀光，基隆的娛樂漁船業者已開始整備漁船，待解封令一下就可以啟航，已有旅遊業者詢問航程，市府也與業者協調在防疫安全的指引下的載客人數。

新北市、基隆市自疫情三級警戒開始，娛樂漁船筏就配合防疫暫停載客營業，營運大受疫情衝擊。漁業署已有娛樂漁業紓困補貼，申請資格為領有有效娛樂漁業執照之漁業人，補貼金額部分，船筏總噸位滿20或筏長滿18公尺，每月補貼3萬元，共3個月9萬元；噸位或筏長未滿上述者，每月補貼2萬元，共3個月6萬元。

被稱為「台灣龍珠」的基隆嶼，5月14日開始封島，市府觀銷處長曾姿雯表示，目前等中央宣布降級政策，已協調業者相關因應措施，包括人數總量、消毒、實聯制、量測體溫等都要求落實到位。

基隆碧砂漁港有19艘娛樂漁船，最近都已開始整備、檢修和消毒。鉅隆號一名船長表示，從5月停到現在已快2個月，每天都還是有整理船隻，目前都已整備好了，可以因應微解約觀光載客。

基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺「基隆海檻」，是島上獨有的特色景觀。

島上有很多台灣特有種植物，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神秘的11個和基隆有關的故事吸引民眾探尋，像是從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，還可以欣賞7個以基隆為名的植物。

基隆嶼 疫情

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