宜蘭迎接微解封 餐飲業、飯店做隔板需求增

國內確診人數持續降低，宜蘭縣至今連續12天加零，7月12日後有望微解封，當地就有飯店趕在這之前製作隔板，就連宜蘭地檢署也陸續趕工加強防疫。丹青廣告負責人楊子毅提到，礁溪不少飯店業者陸續洽詢隔板製作，因為第一線面對客人，也是會擔心感染風險。

其實，餐飲業先前就做好隔板以落實防疫，後來遇到三級警戒才改做外帶。楊子毅說，這幾天仍有店家詢問隔板製作，有些考量壓克力隔板單價高，會改用面積大、單價低的透明塑膠布。他也說，礁溪一些大型飯店陸續洽詢，透過加裝隔板來防疫。