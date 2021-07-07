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宜蘭迎接微解封 餐飲業、飯店做隔板需求增

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
為迎接微解封，宜蘭餐飲業者陸續詢問做隔板。圖／丹青廣告提供
為迎接微解封，宜蘭餐飲業者陸續詢問做隔板。圖／丹青廣告提供

國內確診人數持續降低，宜蘭縣至今連續12天加零，7月12日後有望微解封，當地就有飯店趕在這之前製作隔板，就連宜蘭地檢署也陸續趕工加強防疫。丹青廣告負責人楊子毅提到，礁溪不少飯店業者陸續洽詢隔板製作，因為第一線面對客人，也是會擔心感染風險。

其實，餐飲業先前就做好隔板以落實防疫，後來遇到三級警戒才改做外帶。楊子毅說，這幾天仍有店家詢問隔板製作，有些考量壓克力隔板單價高，會改用面積大、單價低的透明塑膠布。他也說，礁溪一些大型飯店陸續洽詢，透過加裝隔板來防疫。

宜蘭地檢署檢察長李嘉明表示，「怕一解封要開庭，就先做隔板」，且考量隨時會解封，6月中開始陸續在偵查庭、為民服務中心、執行科加裝隔板。他補充說明，近期觀護人室也在規劃中，「只要會接觸到當事人的地方，就會加裝隔板。」

為迎接微解封，宜蘭餐飲業者陸續詢問做隔板。圖／丹青廣告提供
為迎接微解封，宜蘭餐飲業者陸續詢問做隔板。圖／丹青廣告提供

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