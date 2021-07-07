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花蓮疫情剩1人重症住院 「暖心食堂」助逾6千人次

中央社 / 花蓮縣7日電

花蓮縣累積染疫共68人，目前剩1人重症住院中，其餘已出院，縣長徐榛蔚感謝醫護人員的辛苦；縣府為弱勢而推出的「暖心食堂」有304間業者加入，截至6日有6020人次受助。

花蓮縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施線上記者會，縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥說明相關防疫作為。

徐榛蔚表示，累積染疫共68人，目前只剩1人重症住院中，還有49人住在防疫旅館，包括自國外返回者。感謝第一線醫護人員，不論在染疫者的治療、民眾篩檢、疫苗注射等工作不停歇，非常辛苦。

至於疫情期間缺乏工作收入導致三餐不繼困境的民眾，縣府針對這些無領取政府部門各項疫情紓困補助者推出「暖心食堂」，可於2日至12日，持身分證至13鄉鎮戶政事務所或全縣各社會福利服務中心申請愛心餐食兌換券後，至店家兌換餐食。

徐榛蔚說，推出「暖心食堂」截至6日統計有6020人次洽詢，共領取3萬2654張餐券；感謝小吃店、餐廳釋出資源，共有304間店家與縣府一起來幫助弱勢。也呼籲民眾把資源留給最需要的人。

衛生局長朱家祥說明，第二批莫德納疫苗6300劑，昨天宣布開放71歲（一般）、61歲（原民）以上長者8日開始施打，全縣13鄉鎮共設置20個接種地點，每一處均規劃人數上限，目前除花蓮市中華國小、中原國小已預約額滿之外，其他各點都還有名額，呼籲鄉親踴躍預約，提高疫苗覆蓋率。

徐榛蔚 衛生局 莫德納疫苗

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