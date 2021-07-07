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基隆崁仔頂漁市生意慘跌 業績剩2到3成

中央社 / 基隆7日電

基隆崁仔頂漁市率先實施「2罩1套」防疫，但仍受到疫情影響，生意剩2到3成，許多攤商都在苦撐。市長林右昌今天說，感謝攤商配合防疫，疫情總會過去，一起加油，期待這天的到來。

基隆市長林右昌在臉書（Facebook）以「深夜的基隆，總有一處燈火通明」為題發文指出，每天太陽升起，大家準備出門工作時，基隆有一群正準備下班的朋友，他們是崁仔頂漁市的攤商。

林右昌說，崁仔頂漁市肩負著北台灣最重要的魚貨批發，本土新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，基隆市率全國之先，在崁仔頂漁市率全國之先施行「2罩1套」（口罩、面罩和手套），而最終也成為全國批發市場防疫指引。

林右昌表示，他要感謝崁仔頂漁市自治會、攤商與消費者，在疫情下配合政府措施，努力維持經濟運作，也感謝市府辛苦的同仁，疫情爆發至今每晚到現場，確保防疫措施落實完善，各位伙伴們辛苦了，疫情總會過去，「讓我們一起加油，期待這天的到來」。

崁仔頂漁行聯誼會會長彭瑞祺指出，與疫情爆發前相比，崁仔頂漁市生意跌到只剩之前的2到3成，中央若宣布12日過後解封或微解封，他認為對攤商的生意不會有大太差別，除非疫情持續趨緩，加上疫苗施打率提高到一定程度，增加攤商和消費者信心，生意才有可能回穩。

一名崁仔頂漁市攤商說，攤商大多仰賴餐廳大量採購，很多餐廳受到疫情影響倒閉，「我們都是靠餐廳吃飯」，現在只有靠家庭主婦前來採買，生意實在不好做，疫情前，都擺攤到早上6、7時才收攤，現在生意不好，只好提早2、3個小時回家。

疫情 基隆 林右昌

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